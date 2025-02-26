جامعة قناة السويس تطلق قافلة شاملة إلى قرية كسفريت بمدينة فايد لخدمة الأهالى

الإسماعيلية - صبرى غانم

انطلقت قافلة شاملة من جامعة قناة السويس إلى قرية كسفريت بمدينة فايد، فى إطار الدور المجتمعى الرائد للجامعة وسعيها المستمر لتقديم الخدمات الطبية والبيطرية والزراعية والتوعوية للأهالي، وذلك تحت رعاية الدكتور ناصر مندور، رئيس الجامعة، وبإشراف عام الدكتورة دينا أبو المعاطي، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وشهدت القافلة تقديم خدمات طبية متكاملة، حيث تم توقيع الكشف الطبى وصرف العلاج المجانى لعدد 449 حالة فى مختلف التخصصات، بواقع 7 حالات جراحة، 15 حالة مسالك بولية، 50 حالة أطفال، 33 حالة عظام، 39 حالة رمد، 37 حالة نساء وتوليد، 70 حالة أنف وأذن وحنجرة، 54 حالة جلدية، 39 حالة أسنان، 50 حالة باطنة، و55 حالة فى تخصص طب الأسرة.

كما تضمنت القافلة تقديم خدمات بيطرية لـ 350 حالة شملت الأبقار والجاموس والماعز والخراف والدواجن والطيور، استفاد منها 70 من مربى الثروة الحيوانية.

وفى المجال الزراعي، قامت القافلة بزيارة عدد من بساتين الفاكهة التى تضم محاصيل المانجو ونخيل البلح وحقول القمح والبرسيم، حيث تم الوقوف على عدد من المشكلات الزراعية مثل انتشار العفن الهبابي، وتأثير المياه على جذوع الأشجار مما يسبب إصابات فطرية وتشققات بالجذع، بالإضافة إلى تأثير تحميل المحاصيل الحقلية أسفل الأشجار المثمرة وسوء عمليات التقليم والتطهير.

وأوصى الخبراء باتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ على التزهير وزيادة مستوى الرطوبة أسفل الأشجار، مع الالتزام بالإرشادات الزراعية الموصى بها لتحسين جودة الإنتاج.

كما تضمنت القافلة جهودًا فى مجال محو الأمية، حيث تم عقد امتحانات لأربعة دارسين أميين، بالإضافة إلى استكتاب أربعة آخرين، وتسليم شهادات محو الأمية للمواطنين الذين اجتازوا الاختبارات.

وتم تنظيم ندوة توعوية حول مخاطر الأمية وأهمية التعليم، مع الرد على استفسارات الأهالى بخصوص شهادات محو الأمية، وتشجيعهم على مواصلة التعلم فى الفصول الإعدادية لضمان استمرارية العملية التعليمية.

اختتمت القافلة أعمالها وسط إشادة كبيرة من الأهالى بالخدمات المقدمة، وجاء تنظيمها تحت إشراف المهندسة وفاء إمام، مدير عام الإدارة العامة للمشروعات البيئية، والأستاذ خالد مطرود، مدير إدارة القوافل.

يأتى تنفيذ مثل هذه القوافل لخدمة المجتمعات المحلية وتعزيز دورها التنموى فى مختلف المجالات.