جامعة قناة السويس تكرم أبطال منافسات مصارعة الذراعين وتهنئ الفائزين

الإسماعيلية- صبرى غانم

هنّأ الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، الطلاب الفائزين في بطولة مصارعة الذراعين التي نظمتها إدارة النشاط الرياضي بالإدارة العامة لرعاية الشباب، مؤكدًا أن الجامعة تواصل دعمها للأنشطة الرياضية لما لها من دور كبير في تعزيز روح المنافسة الشريفة وتنمية القدرات البدنية والذهنية للطلاب.

وأشاد "مندور" بالجهود المبذولة من القائمين على تنظيم البطولة، مشيرا إلى حرص الجامعة على توفير بيئة رياضية محفزة تتيح للطلاب تنمية مهاراتهم الرياضية بجانب تحصيلهم الأكاديمي.

وفي أجواء الاحتفالية، قام الدكتور محمد عبد النعيم، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، بتوزيع شهادات التقدير والميداليات على الطلاب الفائزين، مشيدا بأدائهم المتميز وروحهم الرياضية العالية، ومؤكدا أن الجامعة ستواصل دعم الطلاب الموهوبين رياضيا وتشجيعهم على المشاركة في مختلف البطولات.

جاءت البطولة تحت الإشراف التنفيذي للدكتور محمود شعيب، المنسق العام للأنشطة الطلابية، والدكتور أحمد كمال، مستشار اللجنة الرياضية، و عبد الله عامر، مدير عام رعاية الشباب، و محمد إمام، مدير إدارة النشاط الرياضي، وبالتعاون مع إتحاد طلاب الجامعة.

وشهدت المنافسات مشاركة واسعة بين الطلاب والطالبات، حيث تنافس 50 طالبا وطالبة في أجواء حماسية داخل بهو مبنى الأنشطة، وأسفرت النتائج عن فوز الطالبة وعد علي عبد الحميد، الطالبة بالفرقة الثالثة بكلية التربية الرياضية، بالمركز الأول في منافسات الطالبات، بينما حصلت الطالبة مريم محمد سليم، بالفرقة الثانية بكلية الألسن، على المركز الثاني، وجاءت الطالبة إيمان خليل عبد العزيز، بالفرقة الثانية بكلية الآداب، في المركز الثالث.

وفي منافسات الطلاب وزن تحت 70 كجم، توّج الطالب يوسف محمد جمعة، بالفرقة الثانية بكلية السياحة، بالمركز الأول، وحصل الطالب جمال محمد جمال، بالفرقة الثالثة بكلية السياحة، على المركز الثاني، فيما جاء الطالب عبد الله سالم سليمان، بالفرقة الأولى بكلية العلاج الطبيعي، في المركز الثالث.

أما في وزن تحت 85 كجم، فقد انتزع الطالب محمد قنديل سعد، بالفرقة الثالثة بكلية السياحة، المركز الأول، بينما حصل الطالب محمد محمود عسكر، بالفرقة الثانية بكلية الطب البيطري، على المركز الثاني، وجاء الطالب أحمد طارق محمد، بالفرقة الأولى بكلية التمريض، في المركز الثالث.

وفي منافسات الوزن المفتوح، حقق الطالب عماد فؤاد ثروت، بالفرقة الثالثة بكلية الزراعة، المركز الأول، وجاء الطالب طه أحمد يونس، بالفرقة الثالثة بكلية التربية، في المركز الثاني، بينما حصد الطالب كريم محمد فتحي، بالفرقة الرابعة بكلية الحاسبات والمعلومات، المركز الثالث.

وأكد الدكتور ناصر مندور أن الجامعة ستواصل دعمها للأنشطة الرياضية، مشيرا إلى أهمية الرياضة في تعزيز اللياقة البدنية والانضباط الذاتي لدى الطلاب، كما أعرب عن فخره بالمستوى الذي ظهر به المشاركون في البطولة، متمنيًا لهم مزيدًا من النجاح والتألق في المسابقات المقبلة.

