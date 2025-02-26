جامعة قناة السويس تحصد ذهبية وفضية فى بطولة الشهيد الرفاعى لتنس الطاولة

الإسماعيلية - صبرى غانم

هنأ الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، طلاب الجامعة الفائزين فى بطولة الجامعات لتنس الطاولة "الشهيد الرفاعي" فى دورتها الـ 52، مشيدا بإنجازاتهم المتميزة التى تعكس تفوقهم الرياضى وتؤكد حرص الجامعة على دعم مواهبها الطلابية فى مختلف المجالات.



وأكد أن هذه الإنجازات تأتى نتيجة للدعم المستمر الذى توليه الجامعة للأنشطة الرياضية، وتوفير المناخ المناسب للطلاب لتحقيق أفضل النتائج فى المنافسات المحلية والدولية.



وأعرب الدكتور محمد عبد النعيم، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، عن تقديره لأداء طلاب الجامعة فى البطولة، مشيرا إلى أن هذه النجاحات تعكس الجهود الكبيرة المبذولة فى قطاع الأنشطة الطلابية.



وأضاف أن جامعة قناة السويس تحرص على توفير كافة الإمكانيات لدعم أبطالها الرياضيين، وتحفيزهم على تحقيق المزيد من الإنجازات فى مختلف المنافسات.



وأكد الدكتور محمود شعيب، منسق عام الأنشطة الطلابية، أن التفوق الذى حققه طلاب الجامعة فى البطولة هو ثمرة التدريب الجاد والمستمر، والتعاون بين جميع القائمين على النشاط الرياضى داخل الجامعة. مشيرًا إلى أن المشاركة القوية فى مثل هذه البطولات تسهم فى تعزيز روح المنافسة والانتماء بين الطلاب، وتساعدهم على تحقيق التوازن بين التفوق الدراسى والرياضي.



وأشار الدكتور أحمد كمال، مستشار النشاط الرياضي، إلى أن النتائج المتميزة التى حققتها الجامعة تعكس الجهد المبذول من قبل الطلاب والجهاز الفنى والإداري، حيث فازت الطالبة هنا أحمد حسن، بالفرقة الأولى بكلية الآداب والعلوم الإنسانية، بالمركز الثانى والميدالية الفضية فى منافسات فردى الطالبات.

كما حققت الطالبتان تبارك أسامة، الطالبة بالفرقة الأولى بكلية التجارة، وهنا أحمد حسن، المركز الأول والميدالية الذهبية فى منافسات الزوجى طالبات، بالإضافة إلى تحقيق المركز الثانى والميدالية الفضية فى مسابقة الفرق طالبات، والتى ضمت الفريق المكون من مها العربي، الطالبة بالفرقة الثانية بكلية التجارة، وهنا أحمد، وتبارك أسامة.

وفى منافسات ذوى الهمم، أحرز الطالب كريم سيد صادق، الطالب بالفرقة الرابعة بكلية التجارة، المركز الأول والميدالية الذهبية فى مسابقة الأرجل المعاقة وقوفًا، ليؤكد تميز الجامعة فى دعم طلابها فى مختلف الفئات الرياضية.

جاءت المشاركه بإشراف عبد الله عامر مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب ، والكابتن محمد إمام مدير إدارة النشاط الرياضى ، ورافق منتخب جامعة قناة السويس فى البطولة الكابتن محمود السيد داوود، تحت إشراف الكابتن مروة محسن السيد، والكابتن عمرو الوحش من إدارة النشاط الرياضي.

وتواصل جامعة قناة السويس تحقيق الإنجازات فى مختلف الألعاب الرياضية، مما يعكس قوة منظومتها الرياضية ودورها البارز فى دعم وتأهيل أبطال رياضيين قادرين على المنافسة وحصد البطولات.

