جامعة دمنهور تحصد البرونزية في تنس الطاولة على مستوى الجامعات المصرية ببطولة الشهيد الرفاعى

تحت رعاية الدكتور إلهامي ترابيس ـ رئيس جامعة دمنهور، والدكتور ماجد شعلة ـ نائب رئيس جامعة دمنهور، شاركت جامعة دمنهور في بطولة الشهيد الرفاعي 52،

والتي تعد أحد أقوى البطولات على مستوى الجامعات المصرية، المنظمة من قبل الاتحاد الرياضي المصري للجامعات والمقامة بجامعة عين شمس خلال الفترة من 22- 25 فبراير 2025.

خلال مشاركة جامعة دمنهور بالبطولة، تمكن مؤمن صلاح الدين، الطالب بالفرقة الثانية، بكلية التجارة، من حصد الميدالية البرونزية محققا المركز الثالث في مسابقة تنس الطاولة فردي طلبة.

ترابيس يهنئ الطالب الحائز على البرونزية ويشيد بالجهود التي يبذلها طلاب الجامعة لرفع اسم جامعتهم في هذا المحفل الرياضي المميز

من جانبه هنأ الدكتور إلهامي ترابيس، الطالب مؤمن صلاح الدين، معربا عن بالغ سعادته و اعتزازه بالإنجاز الذي حققه بحصوله على المركز الثالث "طلبة" على مستوى الجامعات المصرية، مشيدًا بالجهود التي يبذلها طلاب الجامعة لرفع اسم جامعتهم في هذا المحفل الرياضي المميز.



البرونزية



الميدالية البرونزية



بطولة الشهيد الرفاعى لتنس الطاولة



جامعة دمنهور تحصد البرونزية في تنس الطاولة على مستوى الجامعات المصرية



مؤمن صلاح الدين الطالب بالفرقة الثانية بكلية التجارة



ترابيس حريصون على دعم الأنشطة الرياضية التي تسهم في بناء جيل قوي وقادر على المنافسة في مختلف المجالات

هذا وقد ثمن "ترابيس" جهود العاملين بإدارة النشاط الرياضي بالإدارة العامة لرعاية الطلاب بالجامعة في تدريب الطلاب وإعدادهم للمشاركة في المسابقات، مؤكدا أن مثل هذه الإنجازات تعكس التفوق الرياضي لطلاب الجامعة إلى جانب تفوقهم الأكاديمي، لافتاً إلى حرص جامعة دمنهور على دعم الأنشطة الرياضية التي تُسهم في بناء جيل قوي وقادر على المنافسة في مختلف المجالات، مؤكد على مواصلة دعم الجامعة لكافة الأنشطة التي تبرز مواهب الطلاب وتعمل على تنميتها.



شعلة : المشاركة في دورة الشهيد الرفاعي تعد محطة رياضية هامة لتعزيز الروح التنافسية بين طلاب الجامعات المصرية

كما أعرب الأستاذ الدكتور / ماجد شعلة عن اعتزازه بالمستوى المتميز الذي ظهر به طلاب الجامعة خلال المنافسات، لافتا إلى أن هذا النجاح يأتي تتويجا للجهود المبذولة في الإعداد والتدريب، مؤكدا سعى جامعة دمنهور الدائم إلى تعزيز مشاركة طلابها في الفعاليات الرياضية الوطنية، مشيرا إلى أن المشاركة في دورة الشهيد الرفاعي تعد محطة رياضية هامة لتعزيز الروح التنافسية بين طلاب الجامعات المصرية، مؤكدًا أن جامعة دمنهور تضع الرياضة ضمن أولوياتها لدورها في بناء الشخصية المتكاملة للطلاب.

جاءت مشاركة جامعة دمنهور في البطولة تحت إشراف الدكتور محمد عشري ـ مدير عام الإدارة العامة لرعاية الطلاب، و محمود العبد ـ مدير إدارة النشاط الرياضي، ومحمود عبدالعزيز ـ أخصائى رياضي بالإدارة.

جدير بالذكر أن دورة الشهيد الرفاعي (52) تعد أحد أبرز البطولات الرياضية على مستوى الجامعات المصرية، لدورها في المساهمة في تعزيز روح التنافس والريادة بين الطلاب، إلى جانب دورها في تعزيز الروابط بين الجامعات المصرية.