تشييع جثمان الشقيق الأصغر للشيخ محمد صديق المنشاوى بمسقط رأسه بسوهاج.. صور

سوهاج محمود مقبول

سادت حالة من الحزن فى مركز ومدينة المنشاه جنوب محافظة سوهاج، بعد وفاة حامد صديق المنشاوي، الابن الأصغر فى عائلة الشيخ صديق المنشاوي، عن عمر يناهز 75 عامًا، وذلك بعد مسيرة حافلة بالعطاء فى مجال التعليم.

الراحل، الذى كان يقيم فى القاهرة، شغل منصب مدير عام بوزارة التربية والتعليم قبل أن يخرج على المعاش بعد سنوات من العمل الجاد فى خدمة العملية التعليمية، وقد عُرف عنه التواضع والاحترام، إذ كان له دور مهم فى مجتمعه، سواء من خلال عمله المهنى أو التزامه الدينى والاجتماعي.

هذا وقد شيع المئات من أهالى مدينة المنشاه والجوار جنازة الفقيد من مسجد الشيخ محمد صديق المنشاوي، بحضور أفراد العائلة، وأبناء الفقيد، وكبار رجال العائلات فى المنطقة، وكان المشهد يعكس حالة من الحزن العميق التى سيطرت على الجميع فى وداع رجل عرف بين الناس بالخلق الرفيع والوفاء لعائلته ومجتمعه.

وُلد حامد صديق المنشاوى فى أسرة عريقة، عرفت بتقديرها للدين والعلم، حيث نشأ على القيم والمبادئ الطيبة التى كانت السمة البارزة لعائلته. وبعد تقاعده من عمله الحكومي، قرر أن يتفرغ لحياته الأسرية، وكان له ولدان، اهتم بتربيتهما على القيم التى تربى عليها، ليكونا من أبناء العائلة الذين يواصلون السير على نفس النهج القويم.

وفى تصريحات خاصة لأفراد من العائلة، أكدوا أن الراحل ترك بصمة واضحة فى مجتمعه، سواء على الصعيد الشخصى أو المهني، وكان دائمًا مثالًا فى التفانى والاحترام وأضافوا أن فقدانه يشكل خسارة كبيرة لكل من عرفوه، مؤكدين أن ذكراه ستظل حية فى قلوبهم.



تشيع-جثمان-الشقيق-الأصغر-للشيخ-محمد-صديق-المنشاوى



تشيع-جثمان-الشقيق-الأصغر-للشيخ-محمد-صديق-المنشاوى-بمسقط-رأسه-فى-سوهاج



تشيع-جثمان-الشقيق-الأصغر-للشيخ-محمد-صديق-المنشاوى-فى-سوهاج



تشيع-جثمان-شقيق-الشيخ-محمد-صديق-المنشاوى



صلاة-الجنازة-على-شقيق-الشيخ-محمد-صديق-المنشاوي