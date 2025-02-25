اليوم السابع
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وفاة الشقيق الأصغر للشيخ محمد صديق المنشاوى عن عمر يناهز 75 عاما

الثلاثاء، 25 فبراير 2025 12:27 م
وفاة الشقيق الأصغر للشيخ محمد صديق المنشاوى عن عمر يناهز 75 عاما الشيخ محمد صديق المنشاوي
سوهاج - محمود مقبول

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توفي اليوم حامد صديق المنشاوي، الابن الأصغر في عائلة الشيخ صديق المنشاوي، عن عمر يناهز 75 عامًا. الراحل، الذي كان يقيم في القاهرة، كان قد شغل منصب مدير عام بوزارة التربية والتعليم قبل أن يخرج على المعاش.

وُلد حامد في أسرة معروفة بتقدير الدين و العلم والفضيلة، وتفرغ بعد تقاعده لحياته الأسرية وكان له ولدان، وأهتم بتربيتهم على القيم التي تربى عليها من عائلته.

تقرر أن يتم تشييع جثمان الفقيد غدًا، ظهرًا، من مسجد الشيخ محمد صديق المنشاوي في مدينة المنشاة، جنوب محافظة سوهاج وقد عبرت العائلة عن حزنها العميق لفقدان هذا الرجل الذى كان له بصمة واضحة في مجتمعه وأسرته وسيدفن بالضريح فى المنشاه.

 







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