اليوم السابع
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تداول 13 ألف طن و730 شاحنة بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

الأربعاء، 26 فبراير 2025 11:20 ص
تداول 13 ألف طن و730 شاحنة بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر موانئ البحر الأحمر
البحر الأحمر - عماد عرفة

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أعلن المركز الإعلامى لهيئة موانئ البحر الأحمر أن إجمالى عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 10 سفن، حيث تم تداول 13 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة، و730 شاحنة و350 سيارة.

وشملت حركة الواردات 2000 طن بضائع، 289 شاحنة  330 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 11000 طن بضائع، 441 شاحنة و17 سيارة.

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينة سينا، فيما غادر الميناء بالأمس ثلاث سفن وهي امل، الحرية وبوسيدون اكسبريس، كما تم تداول 4200 طن بضائع و400 شاحنة بميناء نويبع من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر ) لاربع سفن وهي كوين نفرتيتي ، بريدج ، آور وآيلة.

كما يستعد ميناء بورتوفيق اليوم لاستقبال السفينة SEA WAVE2 على متنها 300 سيارة بوزن 600 طن قادمة من جدة، وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 2755 راكبا بموانئها.

 







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