اليوم السابع
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الأربعاء، 26 فبراير 2025 07:06 م
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تحرير 30 محضرا لمخابز بلدية لإنتاجهم خبز مخالف للمواصفات بالبحيرة

الأربعاء، 26 فبراير 2025 06:41 م
تحرير 30 محضرا لمخابز بلدية لإنتاجهم خبز مخالف للمواصفات بالبحيرة مخبز - أرشيفية
البحيرة - ناصر جودة

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شنت مديرية التموين بالبحيرة حملات مكثفة على الأسواق والمخابز بالتعاون مع مباحث التموين، وذلك للوقوف على جودة الخبز المقدم للمواطنين، ومواجهة الغش التجارى، وتهريب حصص الدقيق المدعمة إلى السوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وأسفرت تلك الحملات عن ضبط 30 مخبز بلدى، وذلك لإنتاجهم خبز ناقص الوزن ومخالف للمواصفات، وكذلك تجميعهم كميات من الدقيق المدعم لبيعها فى السوق السوداء، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونيه حيال المخالفين.

من جانبها، وجهت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة الجهات المختصة بتكثيف الحملات التموينية على الأسواق لمواجهة بيع السلع الغذائية المدعمة ومجهولة المصدر والمنتهية الصلاحية.







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