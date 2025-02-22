ضبط 8 أطنان أسمدة زراعية مدعمة وإزالة 652 حالة إشغال طريق بالبحيرة

البحيرة - ناصر جودة

شنت مديرية تموين البحيرة حملة مبكرة على الأسواق، وذلك لمواجهة بيع السلع المدعمة ومجهولة المصدر والمنتهية الصلاحية.

أسفرت تلك الحملة التى أشرف عليها محمد رجب هدية مدير مديرية التموين، عن ضبط 8 أطنان أسمدة زراعية مدعمة، خاصة بوزارة الزراعة، محظور تداولها بالأسواق، وذلك لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

من جانبها، وجهت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، بتكثيف الحملات التموينية والضربات لمافيا الاستيلاء على الدعم والسوق السوداء ومتابعة الأسواق والعمل على ضبط الأسعار والتأكد من جودة السلع المعروضة ومطابقتها للمواصفات، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

في سياق آخر، شنت الوحدات المحلية بمدن ومراكز محافظة البحيرة، حملات مكبرة لرفع الإشغالات بالشوارع الرئيسية والفرعية والميادين، وذلك بالتنسيق مع شرطة المرافق ، وأسفرت تلك الحملات، عن رفع 652 إشغال طريق مخالف ومتنوع مابين ثابت ومتحرك داخل مراكز المحافظة.



