برومو مسلسل إخواتي.. سألت نفسك قبل كدة إزاى التجارب بتأثر فى حلمك

كتبت فاطمة خليل

جاء برومو مسلسل إخواتي الذى تجتمع فيه نجمات الصف الأول نيللي كريم، كندة علوش، روبي، وجيهان الشماشرجي، ليكون بداية مشوقة لأحداث المسلسل الذى يدور حول الأحلام التي تتحقق، وتدور أحداث المسلسل بعد مقتل زوج إحدى البطلات، في سيناريو يشبه الحلم الذي رأته قبل وقوع الجريمة مما يجعله مليئًا بالإثارة والتشويق، لكن بعيدًا عن القصة، نتعرف على سبب نسيان الأحلام عند الاستيقاظ وكيف نتذكرها.

من وحى مسلسل إخواتي لماذا ننسى الأحلام عند الاستيقاظ من النوم؟



فيما يلي بعض الأسباب التي تجعلك لا تتذكر أحلامك بعد الاستيقاظ، بحسب موقع "very well mind".

لم تحصل على ما يكفي من نوم حركة العين السريعة (REM)



إذا كنت لا تستطيع تذكر أحلامك عند الاستيقاظ، فمن المحتمل أن نوم حركة العين السريعة لا يحدث (أو على الأقل لا يحدث بالقدر الطبيعي).

وتحدث معظم أحلامك أثناء نوم حركة العين السريعة (REM).

وتشمل العلامات المنذرة لنوم حركة العين السريعة نشاط الدماغ، وحركات العين السريعة، وفقدان قوة العضلات.

إذا حدث نوم حركة العين السريعة، فقد لا يتم تذكر الأحلام الواضحة المرتبطة به.

إذا كان هناك انتقال من نوم حركة العين السريعة إلى حالة نوم أخرى (غالبًا المرحلة 1 أو المرحلة 2)، قبل استعادة الوعي، فقد تنسى أحلامك.

الأدوية



قد تؤدي الأدوية إلى تثبيط نوم حركة العين السريعة على وجه الخصوص، يبدو أن مضادات الاكتئاب لها تأثير قوي عن طريق تأخير البداية أو تقليل مقدار نوم حركة العين السريعة.

تبدأ ذكرياتك عن الأحلام في التلاشي عندما تستيقظ



وكقاعدة عامة، تتلاشى الأحلام بسرعة بعد الاستيقاظ. قد تختفي الإشارات الكهربائية والكيميائية التي تشكل تجربة الحلم مع بداية اليقظة.

ولكن، من الممكن أن يتم تذكر عناصر الحلم في وقت لاحق من اليوم، ربما بسبب تجربة تعيد تنشيط نفس المنطقة من الدماغ التي خلقت الحلم بين عشية وضحاها.



الأحلام التي لا تُنسى بشكل خاص قد تخلق انطباعًا يستمر لعقود.

إن إعادة سرد الحلم لشخص آخر قد يساعد في تثبيت الذاكرة. الأحلام (أو الكوابيس) المرتبطة بالعواطف الشديدة، بما في ذلك الخوف، قد تعلق أيضًا في العقل.

اللوزة الدماغية هي منطقة في الدماغ قد تساعد في إثارة هذه الأحلام المحملة بالمشاعر.

قد يكون لديك اضطراب في النوم



قد تؤثر اضطرابات النوم على تذكر الأحلام.

قد يساهم انقطاع التنفس الانسدادي أثناء النوم غير المعالج أيضًا في نوم حركة العين السريعة حيث يحدث اضطراب في التنفس بسبب استرخاء عضلات مجرى الهواء بالنسبة للبعض، قد يؤدي هذا إلى زيادة تذكر الأحلام (بما في ذلك أحلام الغرق أو الاختناق).

كيف تتذكر أحلامك



إذا كنت مهتمًا بتحسين تذكر أحلامك، ففكر في تغيير بسيط: احتفظ بمفكرة تسجل فيها أحلامك على المنضدة بجانب السرير، حتى يصبح من السهل تسجيل الأحلام بسرعة فور الاستيقاظ.

تدوين حلمك قد يشجع على تحسين تذكر الحلم إذا كان من الممكن تفسير الملاحظات المكتوبة في وقت لاحق من الصباح، فقد يكون من الممكن التفكير في معنى أحلامك.