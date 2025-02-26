الغرفة التجارية بسوهاج تفتتح معرض أهلاً رمضان بمدينة دار السلام

سوهاج عمرو خلف

افتتحت الغرفة التجارية بسوهاج برئاسة النائب خالد أبو الوفا رئيس الغرفة التجارية بسوهاج معرض أهلاً رمضان بمدينة دار السلام وذلك ضمن سلسلة معارض أهلاً رمضان التي يتم تنظيمها استعدادًا لشهر رمضان المبارك لتخفيف الأعباء عن المواطنين وتوفير المنتجات الغذائية الأساسية بأسعار مناسبة تلبي احتياجات الأسر المصرية خلال الشهر الكريم.

شهد افتتاح المعرض حضور كل من سلطان أمين محمد عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية بسوهاج والمهندس محمد السيد رئيس مركز ومدينة دار السلام عاطف مدير إدارة التموين حيث تفقد الحضور أجنحة المعرض التي تضم مختلف السلع الغذائية الأساسية مثل الأرز والزيت والسكر والمكرونة واللحوم والدواجن والخضروات والفواكه بأسعار مخفضة تقل عن مثيلاتها في الأسواق الخارجية وذلك لضمان وصول المنتجات للمستهلكين بأسعار عادلة

وأكد النائب خالد أبو الوفا أن المعرض يأتي في إطار حرص الغرفة على دعم المواطنين خلال الفترة الحالية من خلال توفير السلع الغذائية الأساسية بأسعار تنافسية في ظل ارتفاع الأسعار وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية لضمان توافر المنتجات بكميات كافية مشيرًا إلى أن الغرفة مستمرة في تنظيم مزيد من المعارض في مختلف مراكز المحافظة لضمان وصول السلع المخفضة لأكبر عدد ممكن من المواطنين

وأضاف أبو الوفا أن هذه المبادرات تأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية لدعم الفئات الأكثر احتياجًا وتخفيف الأعباء عن الأسر المصرية من خلال التعاون مع الموردين والتجار لتوفير المنتجات بأسعار مناسبة موضحًا أن الغرفة تعمل على متابعة الأسواق ورصد أي متغيرات قد تؤثر على الأسعار لضمان تحقيق الاستقرار وتلبية احتياجات المواطنين خلال الشهر الفضيل.

