اليوم السابع
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الخط الثالث للمترو يعلن توفير فرص عمل بجميع المحطات.. اعرف التفاصيل

الأربعاء، 26 فبراير 2025 04:01 م
الخط الثالث للمترو يعلن توفير فرص عمل بجميع المحطات.. اعرف التفاصيل مترو الأنفاق -أرشيفية
كتب سيد الخلفاوى

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أعلنت شركة النظافة بالخط الثالث للمترو عن حاجاتها لعمال نظافة ( شباب و بنات ) في جميع محطات مترو الأنفاق الخط الثالث، من محطة روض الفرج إلي محطة عدلي منصور، وخاصة فى المحطات الجديدة وادي النيل - التوفيقية - جامعة الدول - بولاق الدكرور - جامعة القاهرة.

شروط العمل:
- عدد ساعات العمل ( 8 )
- السن من 21 إلى 45 عاما
- إمکانیة اختيار الشيفت، صباحي من 7 ص إلي 3 م - مسائي من 3 م إلى 11 م - ليلى من 11 م إلي 7 ص.

مميزات العمل:
1 - تأمين اجتماعي
2 - زيادة سنوية
3 - حوافز سنوية
4- يوني فورم موحد

الأوراق المطلوبة للتعيين: صورة البطاقه فقط

ويذكر أن وزارة النقل افتتحت 5 محطات مترو جديدة بالمرحلة الثالثة للخط الثالث للمترو، وهى التوفيقية ووادي النقل، وجامعة الدول العربية وبولاق الدكرور ومحطة مترو جامعة القاهرة، وذلك بداية العام الماضى، وهي 3 محطات نفقية (التوفيقية – وادي النيل – جامعة الدول) ومحطة علوية (جامعة القاهرة) ومحطة سطحية (بولاق الدكرور).

عمال نظافة
عمال نظافة






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