وكيل تعليم الإسماعيلية يفتتح معرضا لـ "أهلا رمضان"

الإسماعيلية- صبرى غانم

افتتح أيمن موسي وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الإسماعيلية، معرض "أهلًا رمضان" اليوم الثلاثاء بديوان إدارة شمال الإسماعيلية، والذي نظّمته إدارة المدرسة المنتجة بتعليم الاسماعيلية، في إطار جهود المديرية لتعزيز ثقافة الإنتاج داخل المؤسسات التعليمية، وربط المهارات العملية للطلاب بالاحتياجات الفعلية للمجتمع.

وأشاد وكيل الوزارة بتنوع المنتجات المعروضة التى أنتهاء الطلاب بأيديهم، موجها الشكر لجميع المشاركين والقائمين على تنفيذ المعرض بقيادة شيرين عبد الجليل "مدير ادارة المدرسة المنتجة بالمديرية " لجهودهم في دعم وتعزيز مفهوم المدرسة المنتجة.

وشهد المعرض مشاركةً واسعةً من مختلف الإدارات التعليمية على مستوى المحافظة لتقديم منتجات رمضانية عالية الجودة بأسعارٍ تنافسية، تعكس مهارة الطلاب وقدرتهم على الإنتاج وفقًا للمعايير السوقية.