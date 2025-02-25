وزيرا الثروة الحيوانية والرى فى زامبيا يتفقدان مزرعة تصدير الحاصلات البستانية بالنوبارية

كتبت أسماء نصار

زار كولنز نزوڤو - وزير المياه والمرافق، وبيتر كبالا - وزير الثروة الحيوانية والسمكية والوفد الزامبي رفيع المستوى إحدى مزارع الحاصلات البستانية بمنطقة النوبارية يرافقهم المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة والدكتور سعد موسى المشرف على العلاقات الزراعية.

وتم الاطلاع على أنظمة الري الحديث التي تستخدم في ري المحاصيل الزراعية التصديرية التي يتم زراعتها، هذا وقد اطلع الوفد على الصوب الزراعية والتي تحتوي علي نباتات التوت الأحمر والتوت الأزرق الذي يتم إنتاجه داخل المزرعة وتصديره إلى دول الاتحاد الأوروبي.



وزيرا الثروة الحيوانية والري في زامبيا يتفقدان مزرعة تصدير الحاصلات البستانية بالنوبارية

كما تفقد الوفد أنظمة الري الحديث وكيفية الحصول على المياه الأرضية على أعماق مختلفة وتنقيتها وإزالة الملوحة الموجودة بها، فضلا عن تطبيق الانظمة الإلكترونية في عمليات التسميد والعمليات الزراعية المختلفة، شملت الزيارة أيضا الصوب المستخدمة داخل المزرعة ومحطة التعبئة والتغليف كأحد العناصر الأساسية التي تقوم عليها المزرعة لتسهيل عملية تصدير الحاصلات الزراعية المصرية من عنب وبصل وغيرها من المحاصيل ذات الجودة العالية لمختلف دول العالم.

ومن جانبه، شرح المهندس محسن البلتاجي رئيس مجلس إدارة شركة بلكو للوفد كيفية الوصول لانتاجيات عالية الجودة والوصول للأسواق الدولية.



جانب من الزيارة

واستعرض المهندس محمد جاد مدير المزرعة أنظمة التحكم في عمليات الري وإدارة المنظومة بكاملها وأجاب عن العديد من الاستفسارات والنقاط الفنية التي استفسر عنها الوزراء أثناء الزيارة.



وزيرا الثروة الحيوانية والري في زامبيا يتفقدان مزرعة تصدير الحاصلات البستانية

ومن ناحية أخرى، فقد أعرب الوفد عن إعجابهم بما شاهدوه من أساليب زراعية حديثة وطرق ري، ومن جانبهم أكد مسئولي المزرعة أن العنصر الأساسي لإنجاح المنظومة الزراعية والتصديرية لديهم هي الجودة.



ويذكر أن الشركة هي من الشركات الزراعية الرائدة في مصر والتي تصدر كل منتجاتها الي دول الاتحاد الاوروبي وتزرع نحو 19 صنفا من العنب العالي الجودة على مساحة تصل لأكثر من ألف فدان، فضلاً عن مساحات أخرى من الفروالة والتوت الأزرق والأحمر والبصل ومحاصيل الخضر المختلفة والتي يتطلبها السوق الخارجي.