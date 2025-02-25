نائب محافظ الجيزة تشهد توزيع 1000 كرتونة أغذية على الأسر الأولى بالرعاية

كتبت - مرام محمد

كلف المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، بمواصلة تنفيذ خطة تفعيل المبادرات المجتمعية التي تهدف إلى رفع المعاناة عن كاهل المواطنين وتحسين مستوى الخدمات المقدمة بالتعاون مع الجهات المعنية.

وفي هذا الإطار، شاركت هند عبد الحليم نائب المحافظ لشئون تنمية المجتمع وخدمة البيئة، في توزيع 1000 كرتونة مواد غذائية على الأسر الأولى بالرعاية في إمبابة والمنيرة بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم.

وأكدت نائب المحافظ، استمرار التعاون مع الجمعيات الأهلية والجهات المعنية لتحسين سبل المعيشة للمواطنين والتخفيف عليهم، مشيرة إلى أنه يتم توزيع كراتين المواد الغذائية على الأسر الأولى بالرعاية من خلال قاعدة البيانات المسجلة لدى التضامن الأجتماعي لضمان وصولها للمستحقين.

رافق نائب المحافظ أشرف بكر رئيس حي إمبابة، ورمضان عمارة رئيس حي المنيرة.