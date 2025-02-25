مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 25-2-2025 بمحافظات الجمهورية

لقرائنا الراغبين فى التعرف على مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر، يقدم"اليوم السابع" مواقيت الصلاة الخمسة اليوم الثلاثاء 25-2-2025 فى عدد من محافظات مصر ، شاملة صلاة الفجر وشروق الشمس وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء.
مواقيت الصلاة فى القاهرة
وقت صلاة الفجر 5:00 ص
موعد صلاة الظهر 12:08 ص
موعد صلاة العصر 24: 3
موعد صلاة المغرب 5:51 م
موعد صلاة العشاء 7:08
الإسكندرية
وقت صلاة الفجر 5:05 ص
موعد صلاة الظهر 12:13
موعد صلاة العصر 3:27
موعد صلاة المغرب 5:54 م
موعد صلاة العشاء 7:13 م.
مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية
وقت صلاة الفجر 4:56
موعد صلاة الظهر 12:04 م
موعد صلاة العصر 3:19 م
موعد صلاة المغرب 5:47 م
موعد صلاة العشاء 7:04 م.
مواعيد الصلاة بشرم الشيخ
وقت صلاة الفجر 4:48
وقت صلاة الظهر 11:56
موعد صلاة العصر 3:13 م
وقت صلاة المغرب 5:41 م
وقت صلاة العشاء 6:56 م.
مواقيت الصلاة فى أسوان
وقت صلاة الفجر 4:54 ص
موعد صلاة الظهر 12:02 ص
موعد صلاة العصر 21: 3
موعد صلاة المغرب 5:50 م
موعد صلاة العشاء 7:03