مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 24-2-2025 بمحافظات الجمهورية

لقرائنا الراغبين فى التعرف على مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر، يقدم "اليوم السابع" مواقيت الصلاة الخمسة اليوم الإثنين 24-2-2025 فى عدد من محافظات مصر، شاملة صلاة الفجر وشروق الشمس وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء.
وقت صلاة الفجر 5:01 ص
موعد صلاة الظهر 12:09 ص
موعد صلاة العصر 23: 3
موعد صلاة المغرب 5:50 م
موعد صلاة العشاء 7:07
الإسكندرية
وقت صلاة الفجر 5:06 ص
موعد صلاة الظهر 12:13
موعد صلاة العصر 3:27
موعد صلاة المغرب 5:54 م
موعد صلاة العشاء 7:12 م.
مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية
وقت صلاة الفجر 4:57
موعد صلاة الظهر 12:05 م
موعد صلاة العصر 3:19 م
موعد صلاة المغرب 5:46 م
موعد صلاة العشاء 7:03 م.
مواعيد الصلاة بشرم الشيخ
وقت صلاة الفجر 4:49
وقت صلاة الظهر 11:56
موعد صلاة العصر 3:13 م
وقت صلاة المغرب 5:41 م
وقت صلاة العشاء 6:55 م.
مواقيت الصلاة فى أسوان
وقت صلاة الفجر 4:54 ص
موعد صلاة الظهر 12:03 ص
موعد صلاة العصر 21: 3
موعد صلاة المغرب 5:49 م
موعد صلاة العشاء 7:02