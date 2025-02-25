مواقف سرفيس حضارية جديدة ضمن مشروع تطوير ترعة المريوطية فى الجيزة.. صور

كتبت - مرام محمد

تفقد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، التجهيزات النهائية بـ موقف الشيشيني وكوبري الصحابة ضمن المرحلة الثالثة من تطوير وتغطية ترعه المريوطية واستغلال المسطح المغطى في إقامة مشروعات خدمية.

وأشار المهندس عادل النجار، إلى أن الموقف مقام على مساحه 14 ألف م وسيساهم في القضاء على المواقف العشوائية، حيث يستوعب حوالي 400 سيارة ويضم خطوط " المجزر، اللبيني هرم، وراق دائري، شبرامنت، دريم سوق الجملة، أكتوبر بوابات، المرج، السلام"، وذلك بعد نقل المواقف العشوائية لتحقيق السيولة المرورية بالمنطقة ومنع الانتظار الخاطئ أعلى الطريق الدائري.

وأضاف المحافظ، أنه تم تدعيم الموقف ببوابات وأنظمة الكترونية حديثة وكاميرات مراقبة لإحكام السيطرة عليه ومظلات ومقاعد للجلوس والاتتظار للمواطنين وتركيب كشافات إنارة وإنشاء دورات مياه حديثة وذلك لتحسين مستوى الخدمة المقدمة.

وكلف المحافظ رئيس جهاز السرفيس بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور لسرعة تشغيل الموقف لخدمة المواطنين وتعظيم الأستفاده منه.

ووجه المحافظ، الشركة المنفذة بسرعة الانتهاء من أعمال المرافق المتبقية من ( مياه الشرب والصرف الصحي ) وتلاشي بعض الملاحظات للأنتهاء من جاهزية الموقف بشكل كامل.

رافق المحافظ خلال جولته هند عبد الحليم نائب المحافظ، ومحمد مرعي السكرتير العام المساعد، وأيمن خليل رئيس مدينة الجيزة، ووائل شعبان رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ، ووليد عبد اللطيف معاون المحافظ، وأيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش، وعفاف عبد الحارث مدير مديرية الإسكان، ورضوى حامد وكيل مديرية الإسكان، ونجوى السعيد مدير مديرية الطرق، وطه عبد الصادق رئيس حي الهرم، وحازم لاشين رئيس جهاز السرفيس والنقل الجماعي.



محافظ الجيزة يتفقد التجهيزات النهائية بموقف الشيشيني وكوبري الصحابة



محافظ الجيزة يتفقد التجهيزات النهائية بموقف الشيشيني



التجهيزات النهائية بموقف الشيشيني



التجهيزات النهائية



