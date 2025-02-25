مفتى الجمهورية: الانتساب لأى علم شرف فهو جزء من ميراث النبوة.. فيديو

الدقهلية - سارة الباز

قال الدكتور نظير محمد عياد، مفتي جمهورية مصر العربية: (يتحقق الاستخلاف للإنسان بإعمال العقل والرشد، ولا يوجد تعارض بين العلم والدين؛ لأن الدين يوجب العلم، وهنا نتوقف أمام الإنسان الأول أبونا آدم لماذا فضل على الأنبياء؟ فضل بالعلم حينما قال الله تعالى: " إني جاعل في الأرض خليفة "، "وعلم آدم الأسماء كلها"، فلم يتميز آدم ولم يتقدم على الملائكة إلا بالعلم، ولدينا ملمح آخر من ملامح رسالة الإسلام تميزت بها عن باقي الرسالات السماوية، فما من نبي مرسل إلا وكانت البداية ب اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا.

لكن رسالة الإسلام بدأت ب "إقرأ" فوصلت البشرية إلى شئ من النضج والكمال العقلي والفكري، وأراد الله بالإسلام ختام الرسالات بكتاب القرآن الذي يدفع دفعا للعلم والمعرفة؛ لذا كان الخطاب الأول: "إقرأ باسم ربك الذي خلق"؛ ومن هنا نتحدث مع أبنائنا وبناتنا أن العلم ضرورة حياتية وفريضة دينية.

وشدد على أن انتساب أي فرد منا لأي فرع من فروع من العلم هو شرف لا يضاهيه شرف، لأن العلم جانب من جوانب ميراث النبوة، ويكفي أن الله تعالى لم يرفع أقوام على أقوام آخرين إلا بالعلم في قوله تعالى: "هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون").

جاء ذلك في إطار ندوة "دور الدين في بناء الإنسان"، ضمن أنشطة المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، وقد عُقدت الندوة في رحاب كلية الحقوق، بحضور الدكتور وليد الشناوي، عميد كلية الحقوق، والدكتور تامر صالح، وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب، إلى جانب عمداء ووكلاء الكليات، وأعضاء هيئة التدريس، والصحفيين والإعلاميين، وجمعٍ كبيرٍ من طلاب وطالبات الجامعة، وممثلي الاتحادات والأسر الطلابية.