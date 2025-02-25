مفتى الجمهورية: نحذر من الذين يدعون للفوضى والانحلال.. وبالعقل يتحقق البنيان.. فيديو

الدقهلية - سارة الباز

قال الدكتور نظير محمد عياد، مفتي جمهورية مصر العربية، ورئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم: (ما سخر الله للإنسان ما في السموات والأرض إلا بالعقل، ومع عدم وجود العقل يرفع القلم فلا تكليف، فقد رفع القلم عن ثلاث عن الصغير حتى يكبر وعن النائم حتى يستيقظ وعن المجنون حتى يفيق، فبالعقل نستطيع أن نميز بين الأفعال الصادقة والأفعال الكاذبة، والمرضية وغير المرضية، وبين السلوكيات الصحيحة والسلوكيات الخاطئة، .. الخ، ومن خلال العقل نستطيع أن نشارك في البناء والتشييد والعمران والرفعة بالوطن والمجتمع، ونحذر من أولئك الذين يدعون للفوضى والإنحلال، ونستطيع أيضا بالعقل إدراك القواسم المشتركة التي يمكن أن يتعاون فيها الإنسان مع أخيه الإنسان، ومن هنا يتحقق البنيان من خلال هذه الرؤية التي كفلها الدين الإسلامي).

جاء ذلك خلال الندوة التي ألقاها الدكتور نظير محمد عياد، مفتي الديار المصرية، ورئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، اليوم الثلاثاء، تحت عنوان "دور الدين في بناء الإنسان" بقاعة الدكتور عبد الرازق السنهوري، بكلية الحقوق بجامعة المنصورة، بحضور الدكتور شريف خاطر، رئيس جامعة المنصورة، والدكتور وليد محمد الشناوي، عميد كلية الحقوق بجامعة المنصورة، والدكتور تامر محمد صالح، وكيل كلية الحقوق لشئون التعليم والطلاب، وعدد من قيادات وطلاب الجامعة، وذلك في إطار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية "بداية جديدة لبناء الإنسان".