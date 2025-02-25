مدينة القرنة فى الأقصر تشهد أعمال تطوير ورصف طريق وادى الملكات.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

يشهد مركز ومدينة القرنة غرب محافظة الأقصر، العمل على قدم وساق فى رصف طريق وادى الملكات بطول 2200 متر، حيث تم الانتهاء من 2000 متر منها، وذلك بعد أن انتهت أعمال رصف طريق معبد دير المدينة، وتركيب بلاط الإنترلوك بموقف السيارات بمسطح 2000 متر مسطح، وذلك استكمالا لأعمال التطوير التى يشهدها مركز ومدينة القرنة غرب الأقصر، وطبقاً لتوجيهات المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، وتحت إشراف ومتابعة مصطفى جبريل رئيس مركز ومدينة القرنة.

وفى هذا الصدد، أكد مصطفى جبريل رئيس مركز ومدينة القرنة، على أن مواطنى المركز يستقبلون أعمال التطوير فى القرنة بحالة من الرضا، وذلك على مستوى المدينة والقرى والنجوع التابعة لها، حيث قالت المهندسة إلهام شيبانى مدير مديرية الطرق والنقل إنه طبقا لتعليمات محافظ الأقصر، يتم حاليا توريد طبقة أساس بطريق حاجر الأقالته التابع لمركز القرنة وحتى الطريق الزراعي، تمهيدا لرصفه بطول 1100 متر، وذلك عقب قيام مجلس مدينة القرنة بفتح الطريق وإزالة التعديات.

وفى سياق متصل، قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة القرنة برفع نواتج تطهير ترعة أصفون، وذلك فى مناطق السناينة والعبابدة، حيث وصلت نواتج التطهير إلى 35 طنا، وفي إطار توسعة شارع المستشفى بقرية الضبعية بعد نقل محولات الكهرباء، ورفع كافة الإشغالات والمخلفات والتى بلغت نحو 15 طنا.

وكانت قد شهدت مدينة القرنة غرب محافظة الأقصر، إفتتاح موقف القرنة الجديد بمدينة القرنة بالبر الغربى، حيث بدء تشغيله وتشغيل موقف الحافلات السياحية، حيث أوضح المهندس أسعد مصطفى منسق عام مشروعات جهاز تعمير البحر الأحمر بمحافظة الأقصر، أن المشروع يضم موقف للموتسيكلات عبارة عن أرضيات خرسانة مسلحة ممسوسة تشطيب ايبوكسي، بمسطح 850 م2 سعة حوالي 250 موتوسيكل وبه غرفة أمن كاميرات الموقف.



مدينة القرنة تشهد أعمال تطوير ورصف طريق وادى الملكات



أعمال تطوير ورصف طريق وادى الملكات وتركيب الإنترلوك