محافظ الأقصر يتابع الموقف التنفيذي لمنظومة التقنين والطلبات والعقود

الأقصر – أحمد مرعى

عقد المهندس عبدالمطلب عمارة، محافظ الأقصر، اجتماعًا موسعاً، لمتابعة آخر مستجدات الموقف التنفيذي لمنظومة التقنين، وذلك بحضور الدكتور هشام أبو زيد نائب المحافظ، والسكرتير المساعد للمحافظة اللواء دكتور هشام الشيمي، وذلك في ضوء المتابعة الدورية لسير أعمال ملف تقنين واضعي اليد على أراضي أملاك الدولة طبقا للقانون 144 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية.

واطلع المحافظ خلال الاجتماع، على ما تم إنجازه من الأعمال بالمنظومة من حيث عدد الطلبات التي تم الانتهاء منها وإبرام العقود الخاصة بها وفقًا للقانون 144 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية لتحقيق الاستقرار للمواطنين تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، للحفاظ على حق المواطن وفى الوقت نفسه عدم التسبب فى اهدار حقوق الدولة.

ووجه المحافظ خلال الاجتماع، بدفع وتيرة العمل والمراجعة الدورية والمستمرة لإنهاء إجراءات التقنين والعمل على تلافي أي معوقات بهدف رفع معدلات الأداء ونسب الإنجاز بشكل مستمر، وتشجيع المواطنين على الدخول تحت مظلة القانون والاستفادة من حزمة التيسيرات التي تقدمها الدولة، والتأكيد على أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد غير الجادين في سداد الرسوم المقررة واسترداد أراضي أملاك الدولة.

كما تم عرض موقف ملف التصالح، موضحةً بالأرقام إجمالي أعمال البت، وما تم استخراجه من نموذج 7 المؤقت، وموقف سداد رسوم الهيئة الهندسية، وموقف ردود الهيئة الهندسية، وما تم استخراجه من نموذج 8 بالقبول، وما تم استخراجه من نموذج 7 بالقبول، وموقف شهادة البيانات، حيث شهد الإجتماع الذي عقد بديوان محافظة الأقصر، المهندسة هناء العربي مدير المكتب الفني للمحافظ والمشرف العام على منظومة التقنين، ورؤساء المدن ورؤساء القرى ومسؤولي أملاك الدولة، والشئون القانونية، والشئون المالية والادارية، والإيرادات والتحصيل، والمنظومة الإلكترونية للتقنين بالمحافظة، وممثلي الجهات المختصة.