محافظ جنوب سيناء يرفع علم مصر على طابا بالذكرى 36 لعودتها لحضن الوطن.. صور

جنوب سيناء _ فايزة مرسال

رفع منذ قليل اللواء خالد مبارك محافظ جنوب سيناء، علم مصر بساحة العلم بمدينة طابا فى الذكرى36 لعودة طابا إلى أحضان الوطن بحضور اللواء محمد عنانى مدير أمن جنوب سيناء وأعضاء مجلس النواب والشيوخ والقيادات التنفيذية والشعبية بعد معركة دبلوماسية وقانونية أكدت عظمة الأمة المصرية وثوابتها الراسخة تجاه كل شبر من أرض مصر الطاهرة.

بدأت المراسم بإشعال شعلة وعزف كورال الأطفال الأغانى الوطنية رافعين أعلام مصر، وبحضور وأعضاء مجلسى النواب ورجال أعمال ومدير والأوقاف والتموين ومشايخ وعواقل المحافظة.



وقال اللواء خالد مبارك محافظ جنوب سيناء: نحرص على إحياء ذكرى عودة طابا حتى يرسخ ذاكرة الانتماء والولاء فى قلوب الأجيال لنورث للأجيال القادمة تاريخ بلد أبت التفريط فى قطعة من أرضها وهى مدينة طابا على الرغم من كون مساحتها لا تتعدى الكيلو متر، ونعطى لهم درسا فى الوطنية والإخلاص للوطن، والذى يدفعنا بحماس إلى المزيد من البناء وتجاوز كل التحديات.



احتفال الذكرى36 لعودة طابا



الذكرى36 لعودة طابا



جانب من الإحتفال



خلال الإحتفال