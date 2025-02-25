محافظ المنيا يتفقد معرض الشركة المصرية ضمن سلسلة معارض "أهلا رمضان"

المنيا - حسن عبد الغفار

تفقد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، معرض الشركة المصرية لتجارة الجملة، فرع طه حسين بمدينة المنيا ضمن سلسلة معارض " اهلاً رمضان " ، لمتابعة توافر السلع الغذائية ومستلزمات الشهر الكريم من ياميش رمضان ، والتأكد من الالتزام بالأسعار المقررة، في إطار جهود المحافظة لضبط الأسواق وتوفير المنتجات بأسعار مناسبة لجميع المواطنين.

خلال الجولة، شدد المحافظ على ضرورة إحكام الرقابة على الأسواق لضمان استقرار الأسعار وتوفير المنتجات بمختلف أنواعها ومستوياتها وبجودة عالية، بما يلبي احتياجات جميع المواطنين، موجها بضرورة توافر كميات كافية من السلع الأساسية، مع تكثيف الحملات الرقابية لمواجهة أي محاولات لاحتكار السلع أو التلاعب بالأسعار.

وأكد المحافظ أن الدولة تعمل على توفير كافة السلع الأساسية بأسعار مخفضة من خلال المنافذ والمعارض المنتشرة بمراكز المحافظة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتخفيف الأعباء عن المواطنين، خاصة مع قرب حلول شهر رمضان المبارك.

رافق المحافظ خلال الجولة - الدكتور محمد ابو زيد نائب المحافظ واللواء ياسر عبد العزيز السكرتير العام للمحافظة والمهندس عبد الباسط عبد النعيم وكيل وزارة التموين.

