محافظ القليوبية يفتتح 3 معارض "أهلا رمضان" فى شبرا الخيمة وشبين القناطر وطوخ

القليوبية إبراهيم سالم

افتتح، المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، اليوم، 3 معارض "أهلًا رمضان" في مناطق حيوية بالمحافظة، وذلك في إطار جهود الدولة لتوفير السلع الغذائية الأساسية بأسعار مخفضة للمواطنين قبل حلول شهر رمضان المبارك.

وشملت المعارض التي تم افتتاحها مناطق حي شرق شبرا الخيمة، وشبين القناطر، وطوخ، حيث قام المحافظ بجولة تفقدية في كل معرض، واطلع على المنتجات المعروضة، والتي تنوعت لتشمل مختلف أنواع السلع الغذائية، مثل "الأرز، والسكر، والزيت، والمكرونة، والبقوليات"، بالإضافة إلى مستلزمات رمضان الأخرى، مثل "التمور، والمكسرات، والحلويات، واللحوم والدواجن المجمدة والمبردة".

ورافق المحافظ خلال الافتتاح الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس الغرفة التجارية وعضو مجلس النواب، وعدد من نواب البرلمان، والمهندس محمد بسيوني رئيس حي شرق شبرا الخيمة، والدكتورة سلوى أبو العينين رئيس مدينة شبين القناطر، والمهندس وائل جمعة رئيس مركز ومدينة طوخ، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

وأشاد المحافظ، بمستوى التنظيم الجيد للمعرض، وبتنوع المعروضات، وجودة المنتجات، وأكد على أهمية هذه المعارض في توفير السلع بأسعار مناسبة للمواطنين، خاصةً في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.

وأشار المحافظ، إلى أن المعارض توفر خصومات تصل إلى 20% على بعض السلع، وذلك بهدف تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين خلال شهر رمضان المبارك.

كما دعا المحافظ، جميع المواطنين إلى زيارة المعارض والاستفادة من العروض والخصومات المقدمة، وأكد على أن المحافظة ستواصل جهودها لتوفير جميع السلع الأساسية بأسعار مناسبة للمواطنين خلال شهر رمضان المبارك.

ومن جانبه، أكد الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس الغرفة التجارية وعضو مجلس النواب، أن الغرفة التجارية تعمل بالتعاون مع المحافظة على توفير السلع بأسعار مخفضة للمواطنين، وأن معارض "أهلًا رمضان" هي جزء من هذه الجهود.

وأشار إلى أن الغرفة التجارية ستواصل جهودها لتوفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة للمواطنين خلال شهر رمضان المبارك، وأنها تعمل على التوسع في إقامة المعارض في مختلف مناطق المحافظة.



الإقبال على المعارض



المنتجات بالمعرض



تفقد الأسعار



تفقد المعارض



تفقد مشتملات المعرض



خلال افتتاح المعارض



خلال الجولة بالمعارض