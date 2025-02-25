محافظ الشرقية: لدينا 18 معرض أهلا رمضان متوفر فيهم جميع احتياجات المواطنين

محمد شعلان

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، أن استعدادات شهر رمضان ليست في محافظة الشرقية فقط، ولكن وفق توجيهات القيادة السياسية هناك توجيه بتوفير السلع بأسعار مناسبة للمواطنين، قائلا: "أحنا بدأنا بسوق اليوم الواحد وكان تمهيد لعمل معارض أهلا رمضان وكان هدفه نشوف قد إيه أحنا قادرين على توفير السلع واستجابة المواطنين والشركات والمجتمع المدني".

وأوضح محافظ الشرقية، خلال لقاء عبر زووم ببرنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامية لبنى عسل، المذاع على قناة الحياة، أن محافظة الشرقية يغلب عليها الطابع الريفي الإقليمي وفيها منتجات زراعية موجودة بوفرة، لافتا إلى أن سوق اليوم الواحد متوفر في جميع القرى وفي 32 سوق يوم واحد متوفر بشكل نظامي والتوجيهات لرؤساء المراكز والمدن يكون في متابعة يومية ونظام ثابت.

وتابع: "ونؤكد بعد تجربة سوق اليوم الواحد نجحنا إننا اتجهنا لتجهيز معارض أهلا رمضان ولدينا 18 معرض فيها جميع أنواع المواد الغذائية بالكامل إضافة الى منتجات اللحوم الطازجة وياميش رمضان وجميع السلع الغذائية من أرز ومكرونة وسكر بكميات كبيرة".