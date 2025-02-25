محافظ السويس يوجه بتعميم مبادرة "استخدمها صح" على المدارس والمعاهد الأزهرية

السويس - صبرى غانم

قام اللواء طارق حامد الشاذلى محافظ السويس اليوم بزيارة إلى معهد السويس الابتدائى النموذجى بمنطقة الملاحة بحى السويس رافقه خلالها كلًا من الدكتور مؤمن الهوارى رئيس الإدارة المركزية بالسويس وقيادات المنطقة الأزهرية لمتابعة تفعيل مبادرة "استخدمها صح" بالمعاهد الأزهرية.



وكانت المبادرة قد أطلقها اللواء طارق حامد الشاذلى محافظ السويس وذلك فى إطار إهتمام محافظة السويس بأهمية ترشيد الاستهلاك للمياه والكهرباء والوقود من خلال مبادرة "استخدمها صح".

وشهد محافظ السويس طابور الصباح واستمع للإذاعة المدرسية التى اشتملت على فقرات فنية وموسيقية وأدبية والتى قدمها طلاب وطالبات المعهد والتى تحث على أهمية ترشيد الاستهلاك للمياه والكهرباء والوقود.

وأكد المحافظ على ضرورة تعميم مبادرة "استخدمها صح" على كل المدارس والمعاهد الأزهرية بالسويس، مؤكدا على الطلاب والطالبات وهيئة التدريس بالمعهد الازهرى بضرورة ترشيد استهلاك المياه والكهرباء والوقود وعدم الإسراف فى استخدامهم للحفاظ على المال العام، والعمل على غرس روح الحفاظ على المقدرات والاستخدام الامثل لها، مطالبا من المعلمين ضرورة أن يكونوا قدوة للطلبة.