تعميم مبادرة "استخدمها صح" بالمدارس والمعاهد الأزهرية فى السويس

السويس- صبرى غانم

أعلن اللواء طارق حامد الشاذلي محافظ السويس، عن إطلاق مبادرة "استخدمها صح" بمدارس السويس لتوعية الطلاب والطالبات وهيئات التدريس بترشيد استهلاك المياه والكهرباء والطاقة والورق.

جاء ذلك خلال حضور المحافظ طابور الصباح بمدرسة السويس الإعدادية القديمة بنات بحي السويس.

واستمع المحافظ إلي الفقرات الفنية والموسيقية من خلال برنامج الإذاعة المدرسية والذي يشمل التوعية باهمية الترشيد في استهلاك المياه والكهرباء والوقود والورق من أجل المستقبل وتقليل النفقات.

وأكد المحافظ علي أهمية الاستفادة من المبادرة في حياتنا سواء في العمل أو في أماكن إقامتنا، مؤكدا علي أهمية تعليم أطفالنا بضرورة الترشيد للحفاظ علي مواردنا من المياه والكهرباء والطاقة والحفاظ على المال العام، مؤكدا علي أهمية تعميم وتفعيل المبادرة علي مستوي المدارس والمعاهد الأزهرية بالمحافظة.

حضر تفعيل المبادرة بمدرسة السويس الإعدادية القديمة بنات كلا من ياسر محمود مدير مديرية التربية والتعليم والعميد رماح غزالة رئيس حي السويس وسيد حمدان وكيل مدير مديرية التربية والتعليم والدكتور أيمن شاهين مدير إدارة جنوب السويس التعليمية.