اليوم السابع
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الثلاثاء، 25 فبراير 2025 09:28 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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محافظ الدقهلية يشارك فى تجهيز قافلة مساعدات إلى غزة.. صور

الثلاثاء، 25 فبراير 2025 08:36 م
محافظ الدقهلية يشارك فى تجهيز قافلة مساعدات إلى غزة.. صور محافظ الدقهلية يشارك بتعبئة المساعدات لغزة
الدقهلية شريف الديب

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تفقد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، يرافقه الدكتور أحمد العدل نائب المحافظ، أعمال تعبئة وتجهيز قافلة المساعدات المرسلة إلى غزة بالتعاون مع جمعية رسالة للأعمال الخيرية والجمعيات الأهلية المشاركة من مراكز المنصورة وبلقاس وشربين والسنبلاوين وميت غمر وبني عبيد وتمي الأمديد، بالصالة المغطاة باستاد المنصورة.

وأصر محافظ الدقهلية على ارتداء قميص فريق المتطوعين من جمعية رسالة والمشاركة معهم في تجهيز القافلة التي ستنطلق ضمن قوافل المساعدات المتوجهة من مصر في إطار توجيهات الرئيس، مؤكدا أن مصر الكبيرة دائما سباقة في دعم الأشقاء في فلسطين وفي جميع الدول الشقيقة والصديقة، انطلاقا من دورها المحوري ليس في المنطقة فحسب بل على المستوى العالمي.

من جهته، أوضح المهندس هشام المنباوي رئيس مجلس إدارة جمعية رسالة للأعمال الخيرية بالدقهلية، أن إجمالي عدد القاطرات المنتظر انطلاقها بالمساعدات تزيد عن 30 قاطرة بإجمالي مساعدات غذائية وبطاطين ومراتب وملابس ومياه بإجمالي أكثر من 900 طن مساعدات، وذلك بحضور أعضاء مجلس إدارة جمعية رسالة ومئات من المتطوعين.

محافظ الدقهلية خلال تعبئة المساعدات
محافظ الدقهلية خلال تعبئة المساعدات

 

محافظ الدقهلية يشارك بتعبئة المساعدات لغزة
محافظ الدقهلية يشارك بتعبئة المساعدات لغزة

 

محافظ الدقهلية يشارك بتعبئة المساعدات لقطاع غزة
محافظ الدقهلية يشارك بتعبئة المساعدات لقطاع غزة

 

محافظ الدقهلية يشارك بتعبئة المساعدات
محافظ الدقهلية يشارك بتعبئة المساعدات

 







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الدقهلية

محافظ الدقهلية

مساعدات غزة

قوافل غزة

مساعدات إغاثية لغزة






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