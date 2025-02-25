محافظ البحيرة تفتتح معرض أهلا رمضان فى مركز كوم حمادة

البحيرة - محافظة البحيرة

أكدت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة على أهمية معارض "أهلاً رمضان" التى تأتي ضمن استراتيجية وطنية شاملة لتعزيز الأمن الغذائى، مشيرة إلى أن الدولة تعمل على توفير حلول واقعية وعملية لتحسين مستوى معيشة المواطنين، وتخفيف الأعباء عن كاهل الأسر، ما يعكس حرص الدولة على تقديم الدعم الفعّال لكل فئات المجتمع، لاسيما الفئات البسيطة ومحدودة الدخل.

جاء ذلك خلال افتتاحها اليوم لمعرض "أهلا رمضان" بجوار جراج الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم حمادة، بحضور الدكتور حازم الديب نائب محافظ البحيرة، واللواء حسن موافى السكرتير العام للمحافظة.

و يأتى معرض أهلا رمضان بالتنسيق بين مديرية التموين بالبحيرة والوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم حمادة، وفي إطار استعدادات محافظة البحيرة لاستقبال شهر رمضان المبارك، وحرصًا على توفير السلع الأساسية بأسعار تنافسية للمواطنين.

ويضم المعرض أكثر من 20 شركة عارضة تقدم مجموعة واسعة من السلع الأساسية والمواد الغذائية، وتشمل السكر، الزيت، الأرز، الدقيق واللحوم البلدية والمجمدة والدواجن والخضروات والفواكة، والياميش بأسعار تنافسية وتخفيضات تتراوح مابين 25 حتى 30%.

وتباع اللحوم البلدية بسعر 280 جنيه للكيلو، مما يساهم في توفير احتياجات المواطنين بأسعار مناسبة تقل عن الأسواق، خاصةً مع الزيادة في الطلب خلال الشهر الكريم.

كما يأتى هذا المعرض ضمن فعاليات "قطار الخير" التي أطلقتها المحافظ البحيرة من أجل خدمة المواطنين في العديد من القطاعات ومنها توفير السلع الغذائية بأسعار مدعمة، ليكون بمثابة فرصة ذهبية للمواطنين للاستفادة من العروض الاستثنائية التي تقدمها الشركات المحلية، والمساهمة في توفير احتياجات الأسر بأسعار مناسبة.

وأكدت محافظ البحيرة، أن المعرض سيستمر في استقبال المواطنين طوال شهر رمضان، مع توفير المزيد من العروض والتخفيضات التي تلبي متطلبات الأسر المصرية، مشيرة إلى أن المحافظة مستمرة في افتتاح المزيد من المعارض في مختلف المراكز والمدن، بهدف تعزيز استقرار الأسواق وتوفير السلع بأسعار مناسبة، بما يحقق حياة كريمة للمواطنين، ويخفف من الأعباء الاقتصادية خلال الفترة المقبلة.