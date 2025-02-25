انطلاق مبادرة لرش وتطهير المساجد الكبرى بدمياط.. صور

دمياط معتز الشربيني

أطلقت مديرية الصحة بدمياط مبادرة لرش وتطهير المساجد الكبرى بمدن دمياط وكفر سعد وفارسكور والزرقا والروضة والسرو .

أوضح الدكتور محمد بدران مدير المديرية، إن الأعمال تتم من خلال الإدارة العامة لمكافحة الأمراض المتوطنة وناقلات الأمراض بالمديرية، وفقًا لمعايير محددة للتطهير، وذلك فى إطار الجهود المبذولة لجاهزية المساجد لاقامة الشعائر واستقبال المصلين والحفاظ على الصحة العامة لهم.

ولفت الدكتور بدران إلى استمرار تلك الحملات حتى الخميس القادم وفقًا لخطة محددة لرش وتطهير أكبر عدد ممكن من المساجد، حيث يأتى ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، بالاستعداد التام لشهر رمضان المبارك.







