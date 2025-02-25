اليوم السابع
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لطلاب الثانوية العامة.. تعرف على شكل الأسئلة فى 12 مادة استعدادا للامتحانات

الثلاثاء، 25 فبراير 2025 12:53 م
لطلاب الثانوية العامة.. تعرف على شكل الأسئلة فى 12 مادة استعدادا للامتحانات وزارة التربية والتعليم
محمود طه حسين

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أتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، النماذج الاسترشادية في 12 مادة دراسية للثانوية العامة 2025، شملت اللغة العربية والكيمياء عربى ولغات واللغة الإنجليزية والإحصاء عربى ولغات والفيزياء عربى ولغات واللغة الألمانية والجغرافيا والرياضيات التطبيقية عربى ولغات والأحياء واللغة الفرنسية والرياضيات البحتة والتاريخ، حيث تم توفير نموذجين من الأسئلة الاسترشادية في كل مادة يمكن للطلاب الاطلاع عليها من خلال الرابط التالى من هنـــــــــــا.

ويمكن للطلاب متابعة حل وإجابة النماذج الاسترشادية لامتحانات الثانوية العامة 2025، من خلال قناة مدرستنا 3، عبر تردد القناة على النايل سات 12206 أُفقى معدل ترميز 27500.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى على أنه تم أتاحت النماذج الاسترشادية لامتحانات الثانوية العامة فى عدة مواد أبرزها اللغة العربية واللغة الانجليزية والكيمياء لطلاب المدارس العربى والكيمياء لطلاب مدارس اللغات ومادة الإحصاء لطلاب الثانوية العامة شعبة أدبى بعد إضافتها للمجموع الثانوية العامة، كما تم توفير النماذج الاسترشادية السبت 15 فبراير الجارى فى الفيزياء والأحد 16 فبراير اللغة الألمانية والاثنين 17 فبراير فيزياء لغات و18 فبراير الجغرافيا و19 فبراير الرياضيات التطبيقية والجمعة 21 الاحياء والسبت 22 فبراير ماث والأحد 23 فبراير اللغة الفرنسية و24 فبراير الرياضيات البحتة و25 فبراير التاريخ و27 فبراير بيولوجى.







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وزارة التربية والتعليم

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