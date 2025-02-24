20 سؤالا بالجبر والهندسة والتفاضل والتكامل بامتحان الثانوية العامة 2025

كتب ـ محمود طه حسين

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى مواصفة امتحان مادة الرياضيات البحتة " الجبر والهندسة الفراغية والتفاضل والتكامل لطلاب الثانوية العامة 2025، بعد هيكلة الثانوية العامة فى شهر أغسطس الماضى، حيث أوضحت الوزارة أن امتحان الرياضيات البحتة أصبح امتحان فى ورقة واحدة بتوقيت زمنى واحد ساعتين مدة الإجابة عن 20 سؤالا فقط .

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أن الأسئلة اختيارية تمثل 18 سؤالا منها 10 أسئلة بدرجة واحدة لكل سؤال و10 أسئلة لكل سؤال درجتين بما فيها الأسئلة المقالية.

جدير بالذكر، أن امتحانات الثانوية العامة فى مادة الرياضيات البحتة العام الماضى عقدت بواقع امتحان ب 20 سؤالا فى الجبر والهندسة الفراغية و20 سؤال أخر فى التفاضل والتكامل ولكل فرع توقيت زمنى فى جدول امتحانات الثانوية العامة، ويؤدى طلاب الثانوية العامة 2025 شعبة الرياضيات امتحان الرياضيات التطبيقية والبحتة بواقع 40 سؤالا فقط بدلا من 80 سؤالا.

ووجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى طلاب الصف الثالث الثانوي العام بالاطلاع على النماذج الاسترشادية للثانوية العامة من خلال الدخول على الرابط التالى https://content.moe.gov.eg/qa

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى على أنه فى ضوء توجيهات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بتقديم خدمة تعليمية متميزة لأبنائنا طلاب الثانوية العامة، تعلن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى إتاحة النماذج الاسترشادية لامتحانات الثانوية العامة اليوم على موقع الوزارة والإجابة عن هذه النماذج الاسترشادية على قناة مدرستنا 3 من خلال معلمين متخصصين فى المواد الدراسية.

ويمكن للطلاب متابعة حل وإجابة النماذج الاسترشادية لامتحانات الثانوية العامة 2025، من خلال قناة مدرستنا 3، عبر تردد القناة على النايل سات 12206 أُفقي معدل ترميز 27500.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى على أنه تم أتاحت النماذج الاسترشادية لامتحانات الثانوية العامة فى عدة مواد أبرزها اللغة العربية واللغة الانجليزية والكيمياء لطلاب المدارس العربى والكيمياء لطلاب مدارس اللغات ومادة الإحصاء لطلاب الثانوية العامة شعبة أدبى بعد إضافتها للمجموع الثانوية العامة، كما تم توفير النماذج الاسترشادية السبت 15 فبراير الجارى فى الفيزياء والأحد 16 فبراير اللغة الألمانية والاثنين 17 فبراير فيزياء لغات و18 فبراير الجغرافيا و19 فبراير الرياضيات التطبيقية والجمعة 21 الاحياء والسبت 22 فبراير ماث والأحد 23 فبراير اللغة الفرنسية و24 فبراير الرياضيات البحتة و25 فبراير التاريخ و27 فبراير بيولوجى.



