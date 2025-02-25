فقدان الوزن السريع قد يسبب الشلل في الأطراف.. كيف يحدث ذلك؟

كتبت مروة هريدى

نتمنى جميعًا أن نفقد الوزن بشكل أسرع ونحقق أهدافنا في إنقاص الوزن في أقرب وقت، ومع ذلك، قد يبدو فقدان الوزن السريع مثيرًا، لكنه قد يزيد من فرص إصابتك بالشلل في الأطراف، وهو حالة عصبية تنشأ بسبب نقص التغذية لفترات طويلة، مما يؤدي إلى تلف الأعصاب وضعف العضلات، ويرتبط عادةً بالحمية الغذائية المفرطة أو مضاعفات ما بعد جراحة السمنة أو متلازمات سوء الامتصاص، والسبب الرئيسي لها هو نقص العناصر الغذائية الأساسية، وخاصة فيتامينات ب، التي تلعب دورًا مهمًا في وظيفة الأعصاب، وفقًا لتقرير موقع "تايمز أوف انديا".

وتعرف هذه الحالة باسم "شلل سليمر" وهو حالة نادرة يمكن أن تحدث حيث يحدث فقدان للدهون الواقية حول الركبة، مما قد يؤثر بشكل أكبر على العصب الشظوي في الجسم، وهذا هو العصب الذي يمتد على طول المنطقة الخارجية من الساق، والعصب الشظوي هو الذي يسبب الحركة والإحساس في أسفل الساق والقدم، وهذا بدوره يسبب رد فعل يسمى تدلي القدم.

كيف يؤثر فقدان الوزن السريع على الأطراف السفلية؟



يمكن أن يؤدي الانخفاض الكبير في تناول السعرات الحرارية إلى مستويات غير كافية من فيتامينات ب1 (الثيامين) وب6 وب12، وهذه الفيتامينات ضرورية لوظيفة الأعصاب وتنسيق العضلات، ويمكن أن يؤدي نقصها إلى اعتلال الأعصاب الطرفية، مما يؤدي إلى الضعف والشلل، وغالبًا ما يؤدي فقدان الوزن السريع إلى ضمور العضلات، وخاصة في الأطراف السفلية، حيث يستهلك الجسم بروتين العضلات للحصول على الطاقة في غياب تناول السعرات الحرارية الكافية.

وفقًا للخبراء فإن فقدان الوزن السريع يؤثر على عملية التمثيل الغذائي، مما يجعل من الصعب على الجسم التكيف مع التغيرات المفاجئة، وهناك أسباب محتملة أخرى لتدلي القدم، بما في ذلك الاضطرابات الأيضية وأمراض المناعة الذاتية والمضاعفات الجراحية وما إلى ذلك، وإذا حدث تدلي القدم بعد فقدان مفاجئ للوزن، فإن هذا قد يؤدي إلى احتمالية الإصابة بشلل سليمر، ونتيجة لهذا، نحتاج إلى مراقبة الوزن وطلب العناية الطبية في حالة فقدان الوزن السريع.



ومن الأسباب الأخرى التي يمكن أن تسبب فقدان الوزن السريع ما يلي:

حصوات المرارة

يمكن أن تتسبب حصوات المرارة في فقدان الشخص لكمية كبيرة من الوزن لأنها تؤدي إلى اضطراب في امتصاص العناصر الغذائية وإبطاء سرعة هضم الدهون في الجسم، نظرًا لعدم قدرة الجسم على استخدام السعرات الحرارية، فقد يؤدي ذلك إلى فقدان الوزن.

سوء التغذية

يمكن أن يكون سببه نقص البروتين والعناصر الغذائية بسبب نقص الفيتامينات الأساسية في الجسم، وكل هذا يمكن أن يسبب بدوره فقدان الوزن السريع في الجسم.

اختلال توازن الإلكتروليت

مع فقدان الوزن، يمكن أن يصبح مستوى الإلكتروليت في الجسم غير متوازن، وخاصة مع المعادن مثل المغنيسيوم والصوديوم والبوتاسيوم، ونتيجة لذلك، يمكن أن يتأثر عمل العضلات والأعصاب ويسبب تقلصات وضعف في العضلات.

ما هي خيارات العلاج؟



إعادة التأهيل الغذائي من خلال تناول مكملات فيتامينات ب1، ب6، وب12، بالإضافة إلى ضمان تناول كمية كافية من البروتين والسعرات الحرارية.

العلاج الطبيعي، لاستعادة قوة العضلات وقدرتها على الحركة من خلال التمارين المستهدفة.

الأدوية، قد يصف الطبيب مسكنات الألم العصبية لتخفيف الأعراض.

التدخل الجراحى، في الحالات الشديدة حيث يساهم ضغط الأعصاب بشكل كبير في الشلل، قد تكون هناك حاجة إلى إزالة الضغط جراحيًا.

وبصرف النظر عن هذا، تشمل الأساليب غير الجراحية العلاج بالتدليك، والوخز بالإبر، والأدوية، وإدارة فقدان الوزن، والعلاج الطبيعي، وغيرها.

من المهم مراقبة النظام الغذائي وروتين التمارين الرياضية، وفي حالة الاستخدام المكثف للصالة الرياضية مما يؤدي إلى فقدان الوزن بسرعة، يجب على الشخص طلب العناية الطبية والاهتمام بصحة الأطراف.