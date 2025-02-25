تجهيز عيادة لتقديم خدمات مبادرة "نسمة هوا" لمرضى حساسية الصدر بسوهاج

سوهاج محمود مقبول

أعلن الدكتور عمرو دويدار، وكيل وزارة الصحة بسوهاج عن تجهيز عيادة "نسمة هوا" بوحدة روافع القصير التابعة لمركز سوهاج، وذلك بالتعاون مع المبادرة الرئاسية حياة كريمة، لتنفيذ خدمات مبادرة "نسمة هوا"، والتي تستهدف مرض الجهاز التنفسي وحساسية الصدر والسدة الرئوية.

وأوضح "دويدار"، أنه تم تجهيز العيادة بكل ما يلزم للمرضي، حيث تم تزويد العيادة بجهاز نيبولايزر وجهاز شفط و جهاز قياس الأكسجين بالدم وسرير الكشف وغيرها من الأجهزة والمستلزمات الهامة لتقديم الخدمة الصحية للمرضي، مضيفاً أن العيادة ستقدم الخدمات الصحية للمرضي بجانب التوعية مؤكداً تدريب الفريق الطبي بالعيادة ورفع مستوي كفائته ليكون قادرا على تقديم الخدمة المثلي للمرضي.

وقال "دويدار" إن المبادرة الرئاسية حياة كريمة استطاعت ومنذ تدشينها تقديم خدماتها الجليلة لملايين من ابناء الوطن و كانت نقطة فارقة في حياتهم، ومازالت مستمرة في تقديم خدماتها.