اليوم السابع
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صحة دمياط تعلن نجاح أول عملية استئصال رحم بمستشفى كفر البطيخ

الثلاثاء، 25 فبراير 2025 02:07 م
صحة دمياط تعلن نجاح أول عملية استئصال رحم بمستشفى كفر البطيخ فريق طبي بمستشفي كفر البطيخ
دمياط - هيثم مراد

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أعلنت مديرية الصحة بدمياط، إجراء فريق طبي داخل مستشفي كفر البطيخ أول عملية استئصال رحم لسيدة تبلغ من العمر 44 عاما، وذلك في إطار خطة المديرية لتطوير الخدمات الطبية بكافة مستشفيات المحافظة.

واكدت مديرية الصحة في بيان لها، أن مستشفي كفر البطيخ قد استقبلت سيدة داخل عيادة النساء والتوليد تعاني من أورام ليفية ونزيف مستمر، وأوضح بيان صحة دمياط، أنه تم تحضير الحالة وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لها تمهيدا لإجراء عملية استئصال الرحم.

ومن جانبه، أكد الدكتور محمد بدران وكيل وزارة الصحة بدمياط، أنه تم إجراء تلك العملية وفق التقنيات الحديثة التي تم تزويد مستشفي كفر البطيخ بها مؤخرا، لافتا إلي أن الفريق الطبي استخدم كافة التقنيات الحديثة لضمان تطبيق أعلي معايير الأمان، مشيرا إلي أن هذا الأمر يعد الأول من نوعه داخل مستشفي كفر البطيخ.

وأوضح وكيل صحة دمياط، أن هناك جهودا مستمرة لتطوير الأداء داخل مستشفيات المحافظة، مؤكدا أن الدعم المستمر من قبل القيادة السياسية ساهم بشكل كبير في تحقيق نتائج إيجابية في ملف الصحة، مشددا أن هناك خطة شاملة تهدف إلي تطوير المستشفيات داخل المحافظة بشكل كامل لضمان تحقيق اعلي معدلات الامان وتقديم خدمات طبية مطورة لأهالي المحافظة.

 







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