صحة الدقهلية: إعدام طن أغذية وتحرير 151 محضرا خلال حملات تفتيشية

الدقهلية - سارة الباز

أعلن الدكتور تامر مدكور، وكيل وزارة الصحة والسكان بالدقهلية، عن قيام إدارة مراقبة الأغذية خلال الأسبوع الماضى تحت إشراف الدكتور تامر الطنبولى، وكيل المديرية للطب الوقائى بشن حملات تفتيشية على 233 منشأة، تبين أن 66 منها دون ترخيص تستوجب الغلق الفوري لخطورة استمرار التشغيل على الصحة العامة.

وأكد وكيل الوزارة، استمرار الحملات تباعًا حسب الخطة الموضوعة لمحاربة الفاسدين والحفاظ على الصحة العامة والضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه التهاون بأرواح المواطنين وشدد على تطبيق القانون لردع المخالفين.

وأوضحت الدكتورة لبنى عابد، مدير إدارة مراقبة الأغذية، أنه قد تم تحرير 151 محضرًا، وسحب 78 عينة؛ للفحص بالمعامل المركزية؛ لبيان مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، كما تم إعدام طن أغذية متنوعة، و241 لتر عصائر، وألبان غير صالحة للاستهلاك الآدمي، ووجود تغير في الخواص الطبيعية لها.