أزهر سوهاج يعلن عن فتح باب التقدم لوظيفة "موجه مادة الدراسات".. تفاصيل

سوهاج محمود مقبول

أعلنت منطقة سوهاج الأزهرية عن فتح باب التقدم لشغل وظيفة "موجه مادة الدراسات" في إدارات المراغة وطهطا ودار السلام وجهينة، وذلك وفقًا للائحة التنفيذية للقانون رقم 156 لسنة 2013 وبطاقة الوصف الوظيفي، يبدأ التقديم اعتبارًا من اليوم الثلاثاء 25 فبراير 2025 وحتى الثلاثاء 11 مارس 2028.

وحددت المنطقة عدة شروط لشغل الوظيفة، وهي كالتالي:

- أن يكون المتقدم حاصلًا على مؤهل عالٍ مناسب.

- أن يكون من شاغلي درجة "معلم أول" على الأقل.

- أن يكون قد مر أكثر من عشرة أيام على أي جزاء لم يتم محوه.

- أن يكون المتقدم غير محال إلى المحكمة التأديبية أو الجنائية أو قد صدر له قرار بالإبعاد أو الوقف عن العمل.

- أن يكون المتقدم على رأس العمل حاليًا.

- أن يكون المتقدم حاصلًا على تقرير تقويم أداء بمرتبة فوق متوسط في العامين السابقين للترقية.

تشمل الأوراق المطلوبة:

- (طلب مستوفٍ للبيانات – صورة من خطاب اجتياز الكادر – صورة من بطاقة الرقم القومي – بيان بالجزاءات التي لم يتم محوها – صورة من مباشرة العمل – بيان حالة كمبيوتر + يدوي).

- تُقبل الطلبات فقط إذا تم استيفاء جميع الشروط، ولن يتم النظر في الطلبات التي ترد بعد الموعد المحدد. يتم تقديم الطلبات إلى الإدارة التابعة لها الوظيفة.