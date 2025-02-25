جامعة القناة تطلق غدا مسابقة Hult Prize لدعم ريادة الأعمال المجتمعية

الإسماعيلية- صبرى غانم

تنطلق غدًا الأربعاء 26 فبراير 2025 فعاليات مسابقة Hult Prize بمركز ريادة الأعمال بجامعة قناة السويس، حيث يتنافس الطلاب في عرض أفكارهم الريادية أمام لجنة تحكيم متخصصة، في إطار سعي الجامعة لتعزيز الابتكار وتمكين الشباب من تحقيق التنمية المستدامة عبر ريادة الأعمال وذلك تحت رعاية الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس.

تقام المسابقة تحت إشراف عام الدكتور محمد سعد زغلول نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

وبإشراف تنفيذي الدكتورة أفنان بركات، مدير مركز ريادة الأعمال والابتكار ومنسق صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، وبإشراف الدكتورة تقي فاروق، في خطوة تعكس اهتمام الجامعة بدعم الأفكار الواعدة وتحفيز الطلاب على تقديم مشاريع ذات تأثير مجتمعي ملموس.

وتضم لجنة التحكيم نخبة من الخبراء والمتخصصين، من بينهم المهندس مصطفى أبو حديد، رئيس FEDA، والمهندسة منة الله سعد من ITI، إلى جانب الدكتورة أفنان بركات، حيث سيقومون بتقييم المشاريع بناءً على معايير الإبداع، والاستدامة، والأثر المجتمعي، لاختيار الفريق الفائز الذي سيمثل الجامعة في المراحل الإقليمية والدولية للمسابقة.

وتعد هذه المسابقة فرصة مهمة للطلاب الطموحين لإبراز قدراتهم في مجال ريادة الأعمال المجتمعية، حيث تمنح الفائزين فرصة المنافسة على تمويل يصل إلى مليون دولار، لدعم تنفيذ مشاريعهم وتحويلها إلى حلول واقعية تساهم في مواجهة التحديات العالمية.

