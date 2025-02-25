جامعة قناة السويس تحتفي بإنجاز فريقها المتأهل للمرحلة النهائية في Gen-Z

الإسماعيلية- صبرى غانم

كرّم مجلس جامعة قناة السويس، برئاسة الدكتور ناصر مندور، الفريق الطلابي المتأهل للمرحلة النهائية في برنامج Gen-Z، الذي يعد أكبر مسابقة وطنية في مجالات ريادة الأعمال والابتكار والبحث العلمي.

جاء هذا التكريم تقديرًا للجهود المبذولة في تطوير مشروع Sustainable Aqua Food، الذي نجح في الوصول إلى المرحلة الحاسمة من المنافسة بفضل العمل الجماعي والتكامل بين مختلف التخصصات الأكاديمية.

وأعرب الدكتور ناصر مندور، رئيس الجامعة، عن فخره الشديد بهذا الإنجاز، مشيرًا إلى أن مشاركة الجامعة في هذا البرنامج تعد خطوة رائدة تعكس التزامها بتعزيز ثقافة الابتكار ودعم المشروعات الريادية ذات الأثر المجتمعي.

وأكد أن الجامعة ستواصل تقديم كافة أشكال الدعم لطلابها، مشددًا على أن هذا الإنجاز ليس سوى بداية الطريق نحو تحقيق نجاحات أكبر على المستويين المحلي والدولي.

من جانبه، أكد الدكتور محمد سعد زغلول، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، أن وصول الفريق إلى هذه المرحلة المتقدمة في المنافسة يعكس المستوى المتميز لطلاب جامعة قناة السويس وقدرتهم على تحويل الأفكار البحثية إلى مشروعات قابلة للتنفيذ، مشيدًا بالجهود الكبيرة التي بذلها الطلاب وأعضاء هيئة التدريس في تطوير المشروع وتحقيق التكامل بين مختلف التخصصات العلمية.

كما أشاد الدكتور محمد عبد النعيم، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، بروح التعاون والعمل الجماعي التي ميزت الفريق المتأهل، مشيرًا إلى أن الجامعة تحرص دائمًا على دعم الطلاب المبتكرين وتوفير البيئة المناسبة لتنمية قدراتهم، بهدف تأهيلهم لسوق العمل ومساعدتهم في تحقيق الريادة في مجالاتهم المختلفة.

وضم الفريق الفائز نخبة من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس الذين ساهموا في تطوير مشروع Sustainable Aqua Food، وهم: الدكتورة أفنان بركات، المشرف على الفريق ومنسق صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، الدكتور ضياء الدين عبد الرحمن، أستاذ مساعد بكلية العلوم – قسم علوم البحار، الدكتورة حفصة نور الدين عبد القادر، عضو هيئة التدريس بكلية الزراعة – قسم الصناعات الغذائية، الدكتور إبراهيم أحمد دسوقي، معيد بمعهد الاستزراع السمكي، إلى جانب الطلاب حسناء النميري من كلية العلوم – قسم علوم البحار، أحلام إبراهيم من كلية التجارة، وعبدالرحمن أحمد الصغير من كلية الزراعة – قسم الهندسة الزراعية.

وفي ختام التكريم، وعد الدكتور ناصر مندور بمواصلة دعم الفريق في رحلته التنافسية، مؤكدًا أن الجامعة ستوفر لهم كافة الموارد اللازمة لتطوير مشروعهم والاستعداد للمرحلة النهائية، معربًا عن ثقته في قدرتهم على تحقيق مركز متقدم في المسابقة، ورفع اسم جامعة قناة السويس عاليًا في مجال ريادة الأعمال والابتكار.

