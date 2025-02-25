تعليم الإسماعيلية تكرم الطلاب الفائزين بمسابقة التحدث باللغة العربية الفصحى

الإسماعيلية- صبرى غانم

نظمت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الإسماعيلية، التصفيات النهائية لمسابقة التحدث باللغة العربية الفصحى والخطابة والإلقاء الشعري وتعميق دراسة النحو للعام الدراسي 2024-2025 بديوان عام المديرية اليوم الثلاثاء برعاية أيمن موسي وكيل الوزارة، وبمشاركة عدد كبير من الطلاب من مختلف المراحل العمرية.

وقام وكيل الوزارة بتكريم الطلاب الفائزين والمشاركين فى المسابقة، حيث فاز بالمركز الأول على مستوى المحافظة "المرحلة الإعدادية" الطالب مصطفى محمود عطية ( مدرسة الشهيد الرائد محمد عمر الجنايني الاعدادية بنين ) التابعة لإدارة التل الكبير التعليمية، بينما فازت الطالبة ندى احمد سليمان من إدارة القصاصين التعليمية بالمركز الأول على مستوى المحافظة "المرحلة الثانوية".

وتهدف المسابقة إلى رفع مستوى الطلاب في اللغة العربية ومهاراتها الأربع: "الاستماع، والكلام، والقراءة، والكتابة"، فضًلا عن المساعدة في إحياء فن الخطابة المرتجلة التي تبني الشخصية الفعّـالة، ورفع مستوى الطلاب في الإلقاء الشعري المعبر.

وأشرف على تنفيذ المسابقة سيد ابو محمد موجه عام اللغة العربية، وعلية منصور داود الموجه الأول، ومحمد علي امام، ومحمد الفرماوى وولاء عبدالله أعضاء لجنة التقييم، بحضور لفيف من موجهى ومعلمي اللغة العربية علي مستوى المحافظة.