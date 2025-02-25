افتتاح محطة صرف صحى الرزيقات بحرى بمدينة أرمنت ضمن حياة كريمة.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

شهد مركز ومدينة أرمنت غرب الأقصر، اليوم الثلاثاء، افتتاح مشروع صرف صحي قرية الرزيقات بحرى بمركز ومدينة أرمنت جنوب الأقصر، ضمن أعمال المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير قرى الريف المصرى، وذلك فى ضوء الالتزام بالجداول الزمنية المقررة لافتتاح وتشغيل مشروعات الصرف الصحي على مستوى مراكز ومدن محافظة الأقصر.

ومن جانبه، أوضح مهندس عبدالله بكري مدير التنفيذ بالهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، أن تكلفة مشروعات صرف صحي ارمنت شاملة توسعات محطة معالجة أرمنت 1577 مليون جنيهاً، وتم تنفيذ شبكات الانحدار بطول 10.5 كم، وخط الطرد بطول 0.4 كم لخدمة 20 ألف نسمة تقريباً، وتعمل المحطة بنظام الـ wet & dry وقطر البيارة 12 متر بطاقة تصميمية 300 ل/ ث، و4 طلمبات طاقة الطلمبة 150٠ ل/ ث، مشيراً إلى أن الشركة المنفذة للمشروع هي شركة المقاولون العرب.

ومن جانبه، أعرب محافظ الأقصر عن سعادته بافتتاح محطة صرف صحي الرزيقات بحرى، مؤكداً أن هذه المحطة هى باكورة ثمار التنمية لقرية الرزيقات بحرى حيث يتبع ذلك دخول خدمات الغاز الطبيعى تمهيدا لبدء رصف وتمهيد الطرق وإدخال كافة الخدمات تباعاً، متقدما بالشكر والعرفان لجهود السيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي ولجهود المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " والتى شهدت المحافظات بسببها طفرة تنموية شاملة يجنى ثمارها الأهالى.

وتم افتتاح مشروع صرف صحي قرية الرزيقات بحري، بحضور اللواء دكتور هشام الشيمي السكرتير المساعد بمحافظة الأقصر، والعميد أحمد الهوارى رئيس مدينة أرمنت، وكلا من حجازى النحاس وعلى عثمان نائبا رئيس المركز، والمهندس عبدالله بكري مدير التنفيذ بالهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي نائباً عن المهندسة رقية حماد رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، والمهندس منصور شحاتة مدير فرع جنوب الوادى بشركة المقاولون العرب، وأحمد الفرشوطى أمين عام حزب الشعب الجمهوري وعدد من القيادات الشعبية والتنفيذية.



مدينة أرمنت تشهد افتتاح محطة صرف صحى الرزيقات بحرى