بتخفيضات 30%.. محافظ البحيرة تفتتح معرض أهلا رمضان بمركز إيتاى البارود

البحيرة - ناصر جودة

افتتحت اليوم الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، معرض "أهلًا رمضان" بمركز إيتاى البارود، والذى نظمته الغرفة التجارية بالتنسيق مع الوحدة المحلية أمام مكتب البريد، وذلك ضمن فعاليات "قطار الخير" التى أطلقتها المحافظة.

وتفقدت الدكتورة جاكلين عازر أقسام المعرض المختلفة، والتقت بالمواطنين اللذين أشادوا بالشركات العارضة، والتى تقدم مجموعة متنوعة من السلع الأساسية والرمضانية مثل السكر، الزيت، الأرز، المكرونة، البقوليات، الياميش، اللحوم الطازجة التى تباع باسعار 300 جنيه، بالإضافة إلى الملابس والمنظفات وكل ما يلزم المواطنين خلال شهر رمضان المبارك، كما يشارك جهاز مستقبل مصر بجزء خاص بالخضروات الطازجه بأسعار مخفضة.

ويُعد المعرض جزءًا من سلسلة من المعارض التى يتم افتتاحها تباعًا بمختلف مراكز ومدن المحافظة، بالتعاون مع الغرفة التجارية والإصلاح الزراعى ومديرية التموين وعدد من الجهات المعنية.

حيث تخطط المحافظة لافتتاح 42 معرضًا فى مختلف المناطق لتلبية احتياجات المواطنين، خاصة فى المناطق الأكثر احتياجًا.

وأكدت الدكتورة جاكلين عازر أن إقامة هذه المعارض تأتى فى إطار جهود الدولة المستمرة لتخفيف الأعباء المعيشية على المواطنين، من خلال توفير السلع الغذائية بأسعار تنافسية. وأوضحت أن التخفيضات فى المعرض تصل إلى 30%.

كما أشارت محافظ البحيرة، إلى أن هذه الفعاليات تُعد جزءًا من "قطار الخير" الذى يشمل توزيع الشنط الرمضانية، الوجبات الجاهزة، البطاطين، والهدايا، بالإضافة إلى تنظيم ورش عمل ومسابقات رمضانية ودورات لتحفيظ القرآن.

وشددت الدكتورة جاكلين عازر على ضرورة التنسيق المستمر بين كافة الجهات المعنية لضمان توفر السلع طوال فترة المعرض، مع توفير الإمدادات المستمرة فى حالة نفاد أى سلعة. كما وجهت بتكثيف الرقابة على الأسعار والتأكد من التزام العارضين بتطبيق التخفيضات المعلنة لضمان حقوق المواطنين.