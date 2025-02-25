"الخارجية الفلسطينية" تطالب لجنة التحقيق الأممية بالتحقيق بجرائم إعدام المعتقلين في سجون الاحتلال

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طالبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، بتمكين لجنة التحقيق الأممية المستمرة المنبثقة عن مجلس حقوق الإنسان من القيام بمهامها والتحقيق في جرائم إعدام المعتقلين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، في انتهاك صارخ لاتفاقيات جنيف.



وأكدت "الخارجية الفلسطينية"، في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية، الاثنين، أنها تنظر بخطورة بالغة لتزايد أعداد الشهداء في صفوف المعتقلين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، خاصة من أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، حيث بلغ عدد الشهداء في صفوفهم منذ بدء حرب الإبادة إلى 59 شهيدا وهم فقط المعلومة هوياتهم، من بينهم على الأقل 38 من قطاع غزة.

وأشارت إلى الممارسات البشعة ووسائل التعذيب المميتة بحق المعتقلين، لا سيما ضد آلاف من المعتقلين الذين لم تعلن سلطات الاحتلال عن أماكن وجودهم ومصيرهم.



وأكدت الوزارة أنها تتابع أوضاع المعتقلين في سجون الاحتلال مع مكونات المجتمع الدولي والدول ذات العلاقة، وتطالب المنظمات والمؤسسات الإنسانية والقانونية الدولية بسرعة التدخل لحمايتهم وإجبار سلطات الاحتلال على الوفاء بالتزاماتها تجاههم.