اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 18 فبراير 2025 07:46 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عربية

"الخارجية الفلسطينية" تطالب المجتمع الدولي بتحمل مسئولياته لوقف مشاريع الاستيطان

الثلاثاء، 18 فبراير 2025 06:00 م
"الخارجية الفلسطينية" تطالب المجتمع الدولي بتحمل مسئولياته لوقف مشاريع الاستيطان عمليات استيطان
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

طالبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته لوقف مشاريع الاستيطان الجديدة.


وذكرت الوزارة في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) اليوم الثلاثاء أنها تنظر "بخطورة بالغة" لإقدام سلطات الاحتلال على طرح مناقصات لبناء 974 وحدة استيطانية جديدة في مستوطنة (افرات)، وفقا لحركة السلام الآن الإسرائيلية، وتعتبرها امتدادا لمخططات الاحتلال الرامية لحسم الصراع من جانب واحد وبقوة الاحتلال ووفقا لخارطة مصالحه وأطماعه التوسعية في الضفة، وفي هذه الحالة تؤدي تلك المناقصات لمحاصرة مدينة بيت لحم ومنع تمددها وتوسعها.


ورأت الوزارة أن توسيع وتعميق الاستيطان يؤدي بشكل مباشر لتكريس نظام الفصل العنصري الإسرائيلي، ويندرج في إطار فرض إجراءات أحادية الجانب غير قانونية لتقويض أية فرصة لتحقيق السلام وتسوية الصراع بالطرق السياسية.







مشاركة

الخارجية الفلسطينية

توسيع وتعميق الاستيطان

مدينة بيت لحم

تسوية الصراع

وقف الاستيطان






الرجوع الى أعلى الصفحة