الخارجية السودانية تشيد بموقف مصر الرافض لتهديد وحدة السودان وانتهاك سيادته

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أشادت وزارة الخارجية السودانية بموقف جامعة الدول العربية الرافضة لتهديد وحدة السودان وانتهاك سيادته، والمواقف القوية المماثلة الصادرة من عدد من الدول الشقيقة وعلى رأسها جمهورية مصر العربية ودولة قطر وجمهورية الصومال.

كما رحبت الخارجية السودانية- في بيان أوردته وكالة الأنباء السودانية الثلاثاء - بتصريحات الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش التي أعرب فيها عن قلقه العميق حيال توقيع مايسمى الاتفاق السياسي بين المليشيا الإرهابية وتابعيها، لإقامة "سلطة حكومية" في مناطق سيطرة المليشيا.

وأكد جوتيريش، أن المحافظة على وحدة وسيادة السودان وسلامة أراضيه تبقى هي المفتاح للحل الدائم للأزمة وتحقيق الاستقرار طويل الأمد في البلاد والإقليم.

كما جددت الدعوة للمنظمات الدولية والإقليمية وجميع الدول لرفض سلوك القيادة الكينية الخطر والذي يهدد الأمن والسلم الإقليميين.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش حذر من مخاطر تهدد وحدة السودان، معربا عن قلقه إزاء إعلان قوات الدعم السريع وجهات مدنية فاعلة وجماعات مسلحة متحالفة معها عن توقيع ميثاق سياسي يعبر عن نية لإنشاء سلطة حاكمة في المناطق التي تسيطر عليها قوات الدعم السريع.

ونقل مركز إعلام الأمم المتحدة عن جوتيريش قوله "نحذر من أن التصعيد الإضافي في النزاع بالسودان يزيد من تفتيت البلاد ويُخاطر بتعميق الأزمة، وأن المحافظة على وحدة السودان وسيادته وسلامة أراضيه تظل أمرا أساسيا لتحقيق حل مُستدام للنزاع والاستقرار طويل الأمد للبلاد والمنطقة بأسرها".