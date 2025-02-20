السودان يستدعى سفيره لدى كينيا للتشاور

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أعلنت وزارة الخارجية السودانية، اليوم /الخميس/، استدعاء سفيرها لدى كينيا كمال جبارة، للتشاور؛ احتجاجا على استضافة كينيا اجتماعات قوات الدعم السريع وحلفائها.



واعتبرت "الخارجية السودانية"- فى بيان، أوردته وكالة الأنباء السودانية (سونا)- أن استضافة كينيا اجتماعات قوات الدعم السريع وحلفائها، يمثل "خطوة عدائية أخرى ضد السودان".



وأعربت الخارجية السودانية، عن تقديرها لمواقف الدول الشقيقة التى عبرت عن رفضها لتهديد سيادة السودان ووحدة أراضيه والشرعية الوطنية، وثمنت فيه تصريح الأمين العام للأمم المتحدة برفض إعلان حكومة موازية فى السودان.