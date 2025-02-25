الأوقاف: توزيع 100 طن لحوم على الأسر الأولى بالرعاية بمناسبة رمضان

كتب لؤى على

تبدأ وزارة الأوقاف تنفيذ خطتها الاجتماعية لشهر رمضان المبارك بتوزيع (100) طن من اللحوم على الأسر الأولى بالرعاية في مختلف محافظات الجمهورية.

تنطلق عملية التوزيع في إطار مشروع لحوم صكوك الأضاحي والإطعام والصدقات، الذي تسهم به الوزارة في خدمة المجتمع وتخفيف الأعباء عن الأسر الأكثر احتياجًا.

تتعاون وزارتا الأوقاف والتضامن الاجتماعي في تنفيذ المبادرة، لضمان وصول اللحوم إلى مستحقيها وفقًا لقوائم المستفيدين المعتمدة.

تُنسَّق عمليات التوزيع مع المحافظات المعنية، لضمان السلاسة والتنظيم، وتحقيق أكبر استفادة ممكنة للأسر المستهدفة.