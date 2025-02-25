اليوم السابع
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الأوقاف: توزيع 100 طن لحوم على الأسر الأولى بالرعاية بمناسبة رمضان

الثلاثاء، 25 فبراير 2025 10:15 ص
الأوقاف: توزيع 100 طن لحوم على الأسر الأولى بالرعاية بمناسبة رمضان وزارة الأوقاف
كتب لؤى على

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تبدأ وزارة الأوقاف تنفيذ خطتها الاجتماعية لشهر رمضان المبارك بتوزيع (100) طن من اللحوم على الأسر الأولى بالرعاية في مختلف محافظات الجمهورية. 

تنطلق عملية التوزيع في إطار مشروع لحوم صكوك الأضاحي والإطعام والصدقات، الذي تسهم به الوزارة في خدمة المجتمع وتخفيف الأعباء عن الأسر الأكثر احتياجًا. 

تتعاون وزارتا الأوقاف والتضامن الاجتماعي في تنفيذ المبادرة، لضمان وصول اللحوم إلى مستحقيها وفقًا لقوائم المستفيدين المعتمدة. 

تُنسَّق عمليات التوزيع مع المحافظات المعنية، لضمان السلاسة والتنظيم، وتحقيق أكبر استفادة ممكنة للأسر المستهدفة.

 







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وزارة الاوقاف

لحوم

صكوك الاطعام

وزاره الاوقاف



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