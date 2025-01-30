تضامن قنا تتسلم 2 طن من لحوم صكوك الأضاحى لتوزيعها على المستحقين

قنا صابر سعيد

شهدت مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة استلام 2 طن من اللحوم البلدية، ضمن مشروع صكوك الأضاحي التابع لوزارة الأوقاف، وذلك لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية في محافظة قنا، وفقًا للخطة المعتمدة من وزارة التضامن الاجتماعي، والتي تستهدف المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة.

حضر الاستلام كل من الدكتور محمد زكي، وكيل وزارة الأوقاف بقنا، ومجدي حسن، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بقنا، و عمرو محمود التهامي، وكيل مديرية التضامن الاجتماعي، و محمد مبارك، مدير إدارة الضمان والإغاثة بمديرية التضامن الاجتماعي.

وأكد مجدي حسن، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، أن مشروع صكوك الأضاحي يعد من أهم المشروعات القومية والوطنية التي تنفذها وزارة الأوقاف، نظرًا لدوره في تخفيف الأعباء عن الأسر الأولى بالرعاية، مشيدًا بالجهود المبذولة من كافة مؤسسات الدولة في هذا الإطار، موجهًا الشكر والتقدير لكل من ساهم بجهد أو مال في دعم هذا المشروع الإنساني.

وأضاف حسن، أن تحديد الأسر المستحقة يتم من خلال قواعد البيانات المسجلة بالمديرية، مشيرًا إلى أنه سيتم توزيع اللحوم على الإدارات والوحدات الاجتماعية بالمدن والقرى، تمهيدًا لإيصالها إلى المستحقين.

وأوضح الدكتور محمد زكي، وكيل وزارة الأوقاف، أن المشروع يخضع لمتابعة دقيقة من وزارة الأوقاف، بدءًا من تلقي التبرعات وحتى توزيع اللحوم على المستحقين، مؤكدًا أن توزيع اللحوم من خلال مشروع صكوك الأضاحي وصكوك الطعام مستمر على مدار العام بمحافظة قنا، بواقع 2 طن شهريًا.