إنهاء تدريب موظفى ديوان عام محافظة الأقصر على منظومة المركز التكنولوجى

الأقصر – أحمد مرعى

شهد ديوان محافظة الأقصر، الانتهاء من تدريب موظفى الديوان العام على منظومة المركز التكنولوجى، وذلك بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وذلك فى إطار تطوير أداء موظفي ديوان عام محافظة الأقصر، وتحت رعاية المهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر، وتوجيهات أحمد عبد اللاه وزيرى سكرتير عام المحافظة.

ومن جانبه قال سيد محمد إسماعيل رئيس لجنة متابعة المراكز التكنولوجية، إنه جارى البدء التجريبي لتشغيل المنظومة، وتجهيز المركز بأحدث التقنيات الحديثة والأجهزة المتطورة لتقديم خدمات المرافق المختلفة عبر نظام الشباك الواحد، بما يسهم في تسريع إجراءات المواطنين، والاستجابة السريعة لإحتياجاتهم، مضيفاً أن المنظومة الرقمية الجديدة ستتيح للمواطنين تسجيل طلباتهم إلكترونيًا ومتابعة الردود بشكل فوري من خلال مراكز خدمة العملاء.

وقالت حنان عبد الرحيم مدير المركز التكنولوجى، إلى أنه تم تدريب الموظفين على تشغيل المنظومة بكفاءة لضمان تقديم الخدمة بأعلى مستوى من الدقة والسرعة، وأن المركز سيمكن المواطنين من إتمام الخدمات الحكومية وسداد الرسوم إلكترونيًا دون الحاجة إلى التنقل بين الجهات المختلفة، مؤكدة أن هذا المشروع يعد جزءًا من المبادرة القومية لتطوير البنية التحتية الرقمية في مصر، بما يعزز كفاءة العمل الحكومي ويواكب استراتيجية الدولة للتحول الرقمي.الانتهاء من تدريب موظفى ديوان عام محافظة الأقصر على منظومة المركز التكنولوجى.

فيما أعلنت مديرية الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لتنمية الشباب الإدارة العامة للبرامج التطوعية والكشفية، عن فتح باب التقديم للانضمام كمدربين في البرنامج الوطني لتعزيز جهود السلطات المصرية لمناهضة العنف الإلكتروني ضد الفتيات والمرأة، بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وبدعم من السفارة الهولندية بجمهورية مصر العربية، حيث يهدف البرنامج إلى نشر ثقافة مناهضة العنف الإلكتروني ضد الفتيات والمرأة داخل المجتمع المصري، وذلك من خلال إعداد فريق من المدربين الشباب المؤهلين لتقديم الدعم الفني، وتنفيذ برامج تدريبية متخصصة داخل مراكز الشباب، وتنظيم فعاليات توعوية مجتمعية، إضافة إلى نقل الخبرات للفئات المستهدفة لضمان استدامة الجهود وتحقيق تأثير إيجابي طويل الأمد.